Masszázstanfolyamot tartottak a szülőknek Tiszavárkonyban

A pandémia, majd a nyári szünet után szeptember 9-től ismét beindult az élet a baba-mama klubban, tudtuk meg Kissné Pásztor Mária klubvezetőtől.

Ahogy korábban is, a közösségi színtérben minden második héten, szerdai napokon tartanak összejöveteleket, ameddig a járványhelyzetm engedi. Emellett a minap masszázstanfolyamot is tartottak a szülőknek, ahol a növésben lévő kisgyerekek masszírozásának fogásaiba vezette be a résztvevőket Kasné Dékány Adrienn védőnő.