Még idén átadhatják az új uszodát és ipari parkot Újszilváson

Két fontos beruházás is zajlik Újszilváson, melyek a község ipari és sportéletét lendítenék fel. Ipari parkját és uszodáját még ebben az évben átadhatja a falu. Megnéztük, hol tartanak a munkálatok…

– Az ipari parkunk megkapta már a trafót, tehát az elektromos ellátással is sokat léptünk előre. Emellett a víz- és csatornacsonkot is kiépítették a szakemberek – beszélt a beruházás részleteiről dr. Petrányi Csaba polgármester.

A faluvezető közölte, elkészült a belső, aszfaltozott úthálózat is a park területén, ahol napelemes kandeláberek is működnek. Megtudtuk, tíz ilyen eszközük látja el a világítást az övezetben.

– A gázszolgáltató április végéig vállalta a gázcsonk lekötését. Ekkor kezdjük el meghirdetni a területet. Ezután pedig folyamatosan várjuk a betelepülni vágyó cégeket.

– Abban bízunk, sokan fogják keresni az ipari parkot, hiszen még meg sem hirdettük, de már van néhány helyi vállalkozás, amely érdeklődött iránta – mondta.

A falu mintegy 3,8 hektáron elterülő komplexumát még a tavasszal átadhatják.

– Nem kötöttük ki, hogy milyen típusú és mekkora vállalatok kezdhetik meg tevékenységüket a park területén. Aki előbb jön, az nyer. Ha egyben kell odaadni az egész területet, akkor egyben adjuk oda – taglalta Petrányi Csaba.

Hozzáfűzte, a beruházás összértéke negyvennégymillió forint, mely teljes egészében támogatásból valósul meg.

Nemcsak iparát, de sportéletét is fellendítené a község, hiszen javában zajlik az uszodaépítés is. A terv pedig továbbra is az, hogy augusztus huszadikán adhassák át a kész komplexumot.

– Rendkívül látványos szakaszába lépett az építkezés. A tető egy része már a helyére került. S legutóbb a rétegelt, ragasztott fa tartóelemek, illetve az ezt borító négy centiméteres lambéria és egy alapszigetelés került az uszodára – részletezte a polgármester, aki arról is beszámolt, ez utóbbi feladata, hogy megvédje az uszodát a csapadéktól.

– A szigetelés hamarosan folytatódni fog. Ezekben a napokban viszont minden szünetel. Két hete nincs munkavégzés a területen, de ebben a hónapban újrakezdik a munkát a szakemberek – fogalmazott.

A kistérség legnagyobb uszodájának méreteit jól mutatja, hogy a tetőzet önmagában csaknem 1800 négyzetmétert tesz ki.

Több helyen is várják a betelepülőket

Az elmúlt időszakban a Dél-Pest megyei kistérség több települése is ipari parkok kiépítésébe kezdett. Újszilvás mellett jelenleg Abonyt és Jászkarajenőt érinti efféle fejlesztés. Ezen építkezések célja, hogy a területi adottságokat – főként Szolnok, Cegléd és Kecskemét közelségét – kihasználva segítsék a helyi vállalkozások versenyképességét.

Ugyanakkor teret adjanak olyan nagyvállalatoknak is, melyek a környékbeli településeken élők foglalkoztatásához járulnak hozzá. Abonyban a beruházás érdemi része épp az idén várható.

