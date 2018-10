Még mindig a sárga csekkre esküszünk

Bár egyre többen választják az elektronikus úton való kifizetést, mint a postai csekket, a sárga szelvényeknek még mindig nem áldozott le az ideje. Tavaly országosan 204 millió ilyennel fizettek be pénzt az ügyfelek a postákon, míg megyénkben 8,3 millió darabot.

A postákon befizetett csekkek darabszáma az elmúlt években csökkent, de még mindig jelentős arányt képvisel a fizetési megbízások piacán – tudtuk meg a Magyar Posta kommunikációs osztályától.

– A postai csekkbefizetésnél a korábban szokásos készpénzes fizetés mellett egyre gyakoribb a bankkártya használata, utóbbi aránya folyamatosan növekszik. Jelenleg a befizetések több mint 24 százaléka történik bankkártyával – tájékoztatott Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője.

– A tapasztalataink azt mutatják, hogy az emberek körében továbbra is népszerű a sárga és fehér csekk szolgáltatás, a befizetéskor kapott szelvények számukra egyfajta bizonyítékot is jelentenek a számla rendezéséről – tette hozzá.

A Nézőpont Intézet kutatása szerint, azok közül, akik sárga csekket kapnak, ugyan a szűk többség (54 százalék) még minden esetben készpénzzel egyenlíti ki a számláját, azonban 29 százalékuk már részben nyitott a készpénzmentességre is. Tizenöt százalék pedig minden alkalommal elektronikus úton fizeti be a rezsit.

A készpénzzel való fizetés okai között legtöbben (15 százalék) a megszokást említették indokként, 14 százalék csak készpénzzel rendelkezik, 9 százalék pedig a biztonsággal, illetve megbízhatósággal magyarázta.

Sólyom-Varga Ágnes tiszaföldvári könyvelő lapunknak elmondta, a vállalkozókat a legtöbb esetben már kötelezi a NAV arra, hogy bankszámlát nyissanak, és el is várja, hogy utalással fizessék az adókat.

– Tiszaföldváron például a helyi önkormányzat a törvény által előírt módon, hogy ösztönözzék az elektronikus ügyintézést, bevezette, hogy az, aki a NAV-nak utalással rendez bármilyen adót, a helyi adóit is kizárólag utalással fizetheti be. A költségcsökkentés miatt ők sem adnak már ki csekket olyan vállalkozónak, akinek van bankszámlája. Az ügyfeleimnél egyébként azt látom, hogy ha kapnak csekket, azt általában befizetik. Nem jellemző, hogy inkább elutalták volna az adott összeget – fejtette ki Sólyom-Varga Ágnes.

– A másik vállalkozásom révén pedig azt tapasztalom, hogy a bankkártyás fizetés duplájára nőtt tavalyhoz képest. Emellett a boltokban is azt tapasztalom, hogy a legkisebb összegeket is bankkártyával egyenlítik ki az emberek. Éppen ezért úgy gondolom, a csekkeket is egyre többen rendezik bankkártyával vagy utalással. Tehát egyre elterjedtebb az online fizetés, viszont a csekk egyszerűbb és kézzelfoghatóbb. Persze, ez megszokás kérdése. Van olyan, aki nem megy be ezért a postára, inkább pár kattintással elintézi a fizetést az interneten keresztül.

Más lehetőséget is biztosítanak

Panulin Ildikótól megtudtuk, hogy az ügyfeleik igényeit szem előtt tartva, a Magyar Posta csekkautomatákat telepített, valamint 2014-től elérhető az iCsekk mobilapplikáció is, amelyen keresztül átlagosan havonta 150 ezer megbízást adnak fel. Megtudtuk, a postai iCsekk mobilalkalmazás igénybevétele emelkedik, a bevezetés óta folyamatosan növekszik az ügyfél- és tranzakciószám, amely igazolja ezen befizetési mód népszerűségét.

