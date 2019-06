Még nem állnak sorban a klímákért a vásárlók

Az utóbbi évek nyári kánikulájának köszönhetően igencsak megugrott a légkondicionáló berendezések iránti kereslet. A tavalyira sem panaszkodhattak a forgalmazók, korán be is indult a klímaszezon. Az idei év azonban úgy néz ki, nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, a hűvös idő kivárásra készteti a potenciális vásárlókat.

– Sajnos ez a változékony, hűvös időjárás nagy visszaesést eredményezett a klímaeladásokban – számolt be róla Mrena István, a szolnoki MR Műszaki bolt és webáruház tulajdonosa. Május-júniusban szokott lenni a legintenzívebb időszak, talán még a július is jó, utána már nem nagyon vásárolnak, közel a nyár vége.

– Most csak azok a forgalmazók számolhatnak be jobb eredményekről, akik ipari klímákat árulnak, a nagy vállalkozások ugyanis tervszerűen szereltetik be a berendezéseket, nem az adott időszak időjárása a meghatározó.

– A lakossági igények viszont olyankor ugranak meg, ha legalább egy héten keresztül 30 fok körüli a hőmérséklet, a lakások ilyenkor melegednek át annyira, hogy a tulajdonosok komolyan gondolkodni kezdjenek a hűtési megoldásokon.

– Sajnos most a meteorológia sem biztat minket, ahogy hallom, június első két hetében is csak 20-25 °C körüli hőmérséklet várható – magyarázta Mrena István.

– Egyébként idén már március elején mutatkozott érdeklődés a klímák iránt, amikor volt az a pár nap meleg, de aztán a hűvös vissza is vetette a forgalmat. Vannak persze, akik előre gondolkodnak, ők időben meg is akarták vásárolni a klímát, tudva, hogy ha beindul a roham, nagyon sokat kell várni a beszerelésre.

Elmondta, kis forgalom persze most is van, de a májusi tizede volt a tavalyinak. Az elmúlt év viszont nagyon erős volt, a 2014-es is hasonló. 2015 kicsit gyengébb, de 2016–17-ben is elég jó forgalmat bonyolítottak.

Ha most akar náluk valaki klímát venni, két hét várakozási idővel számolhat, míg tavaly másfél hónapot is várni kellett a beszerelésre.

A nagy áruházláncoknál sincs egyelőre roham.

– Klímaberendezéseket egy néhány éve született állami rendelet szerint csak hivatalosan regisztrált vállalkozóval lehet telepíttetni. A szabály miatt a MediaMarkt esetében a műszaki áruházláncnál a mobilklímák és a ventilátorok értékesítése a jellemző – nyilatkozta megkeresésünkre Lukovszki Bernadett senior ügyfélkapcsolati menedzser.

– Mindezzel együtt az elmúlt évek tapasztalatai azt is mutatják, hogy a vásárlók gyakran már csak a meleg idő megérkezésével – tehát minimum néhány napon át tartó hőség esetén – kezdik keresni az otthonuk hűtésére alkalmas eszközöket, és ilyenkor azonnali megoldást szeretnének.

– A gyors enyhülést ilyen esetekben a mobilklímák és a ventilátorok jelenthetik, mert ezeket azonnal használatba tudják venni, a klímák beszerelése ezzel szemben időigényesebb folyamat.

– A mobilklímát és ventilátort ráadásul gyakran azért is preferálják a vásárlók, mert beállításuk nem igényel szakértői segítséget, sem pedig beavatkozást az otthonukban, és főleg a ventilátorok jóval alacsonyabb áron érhetők el, mint a split klímák.

Az idei termékeladásokkal kapcsolatban a MediaMarkt tapasztalata az, hogy a nyári időjárás késésével még kevésbé tapasztalható a roham, tavaly májusban az idei forgalom többszörösét realizálta a vállalat a termékkategória eladásait tekintve.

A MediaMarkt áruházai ugyanakkor már a nyári hónapok megérkezése előtt feltöltötték készleteiket, hogy felkészülten várják az esetleges megnövekedett érdeklődést.

Elhalasztották a beszerzést

Horváth Béla és felesége múlt év végén költözött be falusi családi házukból egy szolnoki panellakásba. Mivel ismerősöktől azt hallották, nyáron nagyon át tud forrósodni az ilyen lakás, tervezték, hogy ők is beszereltetnek egy klímát.

– Elég hűvös volt a május, többször is fáztunk, és azt hallottuk, a nyár is nagyon változékony lesz. Így egyelőre várunk a klímabeszerzéssel, úgyis sok pénzt vitt el a szobák felújítása. Így inkább ventilátort vettünk, lehet, az is elég a legmelegebb napokon. Ha mégse, jövőre megvesszük a légkondit is – számolt be terveikről Béla.