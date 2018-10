Még nem indult be a roham, ideje téli gumira váltani

A reggelek már csípősek, este is érdemes jól felöltözni, azonban napközben még kellemes a hőmérséklet. Felvetődik a kérdés: szükség van már az autók gumijának cseréjére? A szakember elárulta, kinek mikor ajánlott bejelentkezni abroncsváltásra.

– A napokban kora reggelente csak pár fokot mutatott a hőmérőm – kezdte a szolnoki Takács Ilona. – Hirtelen elgondolkodtam, hogy vajon szükség lehet-e már téli gumira. Hiszen, ha hajnalban fagypont körüli a hőmérséklet, délután viszont tizenöt fok fölötti, valószínűleg az nem tesz jót a nyári abroncsnak. A kérdés, hogy melyik típusúnak árt kevesebbet a hőmérséklet-különbség.

Szakemberek azt ajánlják, hogyha az átlaghőmérséklet hét Celsius-fok alá csökken, ideje téli gumira váltani. Ugyanis alacsonyabb hőmérsékletnél a nyári gumi megkeményedik, így jelentősen veszít tapadásából. Bár semmilyen jogszabály nem tiltja, érdemes tartósan hideg időben lecserélni az abroncsot az évszaknak megfelelőre.

– Én általában akkor megyek, amikor a többség. Bár nem szoktam megvárni, hogy leessen az első hó – árulta el a megyebeli Tamás. – Néha eszembe jut, hogy négy évszakos gumival jobban járnék, mert azt egész évben használhatom. De aztán mindig úgy döntök, hogy a legbiztonságosabb, ha télen télivel, nyáron pedig nyárival közlekedek.

Surin Attila törteli gumiszerelő elárulta, azoknak, akik hajnalban indulnak dolgozni, és késő este járnak haza, már most mindenképpen ajánlott abroncsot cserélni.

– Ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni, elengedhetetlen. Mivel napközben már nem emelkedik annyit a hőmérséklet, így az aszfalt sem tud felmelegedni, ez nem okoz problémát a gumi állapotában.

A törteli szakember hozzátette, október elején nagyrészt azok kérnek időpontot, akik nagyon előrelátóak, vagy nem akarnak sorban állni.

– Akik például külföldre járnak dolgozni, ők rendszerint már ilyenkor bejelentkeznek gumicserére – tette hozzá Surin Attila, aki azt is elmondta, már nem az a jellemző, hogy az első hóeséskor kapnak észbe az autótulajdonosok, október 23. környéke lett a vízválasztó.

– Jellemzően akkor indul el a nagyobb tömeg. Ünnepek alatt mindenki átgondolja, milyen teendők vannak, és a legtöbben be is jelentkeznek a szakemberekhez – mondta, és hozzátette: vannak olyan térségbeli autósok, akiknek nem kell a gumicserével foglalkozni, mert nekik megfelel a négy évszakos gumi is. – Ilyenek például a nyugdíjasok és az anyák, akik csak a gyerekeket fuvarozzák a városban. Az a célcsoport, akik tízezer kilométer alatt autóznak egy évben. Valamint a napközben vezetők, és akik nem mennek hegyek közé, illetve hóban egyáltalán nem vezetnek – részletezte tanácsait a fiatal szakember.

Kötelezővé tehetnék a váltást

Korábban a Magyar Gumiabroncs Szövetség többször is folytatott tárgyalásokat a kormánnyal azzal kapcsolatban, hogy hazánkban is legyen ajánlott a téli gumiabroncs használata. Akkor úgy látták, a bevezetés legkorábban a 2018/19-es szezonban várható – amennyiben erről megállapodás születik. Arról nem szól a fáma, hogy a megvalósításhoz KRESZ-módosítás szükséges-e. Ahogy azzal kapcsolatban sem derültek ki részletek, hogy a végső döntés ajánlás marad vagy kötelezően betartandó szabály…

