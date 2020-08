Megbecsülik az időseket tömörítő közösségeket

Jánoshidán a szociális alapellátásért évek óta a Szent Norbert Idősek Klubja felel. Ehhez az önként vállalt feladathoz az önkormányzat jelentős forrást biztosít. Tevékenységük része az idősek napközi ellátása, a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás. Világszerte nagy kihívást jelent, hogy a népesség elöregedésével növekszik a demenciával élők száma. Az intézményben nagy hangsúlyt helyeznek a tünetegyüttes megismerésére, kezelésére és a szakemberek továbbképzésére.

– 2013 óta működik demensellátás a településen. Hét év alatt duplájára nőtt a demenciával küzdők száma. A jövőben is nagyon fontos feladatunk ennek a gondozási területnek a fejlesztése. Házi segítségnyújtásra folyamatos az igény, ezért gondolkodunk az ellátás bővítésén – felelte érdeklődésünkre Béresné Szénási Ildikó intézményvezető, aki közreműködött az idősbarát önkormányzat pályázat elkészítésében.

Elkezdődött a demenciabarát környezet kiépítése a klub udvarán, mezítlábas gyaloglóösvényt is szeretnének kialakítani. Többször csatlakoztak már az Alzheimer Cafék „Nem vagy egyedül!” országos kezdeményezéséhez, hogy felhívják a figyelmet az Alzheimer-kórral élők és az őket segítő családok, gondozók problémájára.

A Hidi Nyugdíjas Klub az elmagányosodás ellen az aktív időseket szólítja meg.

– A közösségnek jelenleg nyolcvankét tagja van. Legtöbbjük hölgy, akik szeretnének tenni a településért. Részt vesznek többek között a település szépítésében, rendezvények szervezésében – részletezte Bozsó Mihály klubvezető, aki szintén dolgozott a pályázaton.

A jászszentandrási önkormányzat díjnyertes pályázatában kiemelték az idősek szerepvállalását a község közösségi életében. Az erkölcsi elismerés mellett több olyan helyi rendelet, határozat segíti az idős lakosokat, mely anyagilag is könnyebbséget nyújt számukra.

– Az előző testület utolsó döntései között határozott arról, hogy a hetven év felettiek mentességet kapjanak a kommunális adó fizetése alól. Ezt végrehajtottuk. A hetven éven felüli egyedülálló lakosok szemétszállítási díjának ötvenszázalékos megtérítését továbbra is biztosítottuk. Az új testület a karácsonyi ajándékutalványok összegét tavaly duplájára emelte, a jogosultsági korhatárt pedig hatvan évre csökkentette – magyarázta Kolláth Bálint polgármester.

A koronavírus-járvány miatt megnövekedett a szociális gondozást igénylők száma, ezért az idősek ellátásába plusz egy főt vontak be, aki intézte a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, ebédkihordást. Önként vállalt feladata az önkormányzatnak a tanyagondnoki szolgálat. A tanyavilág idős lakói a két gondnokon keresztül érintkeznek a külvilággal.

– A Magyar Falu Programban tavaly sikeresen pályáztunk tanyagondnoki buszra, melyet a pandémia előtt néhány nappal hoztunk el a településre. A megnövekedett feladatok ellátásában már sokat segített az új jármű – emelte ki a településvezető.

Fontos a generációk kapcsolata

Jászszentandráson négy nyugdíjasklub működik. Aktívan részt vesznek a különböző programok lebonyolításában, szépítik a települést.

– Tagjainkra mindig lehet számítani. Minden klubnak megvan a saját rendezvénye, de már hagyománya van a közös összejöveteleknek is. Nagyon fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolatok ápolását. Látogatói vagyunk a helyi óvoda és iskola rendezvényeinek, nyári táborainak, valamint önkéntes munkával is segítjük ezeket az intézményeket – mondta Csontos Magdolna, a Gyöngy Nyugdíjas Klub vezetője, aki az idősbarát önkormányzat pályázat elkészítésén is aktívan dolgozott.