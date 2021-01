Megcsappant a munkáskezek száma a megye kistelepülésein

Az országos tendenciához igazodva, térségünk több kistelepülésén is folyamatosan csökken a közfoglalkoztatottak száma. Egyes helyeken épp csak elég a most rendelkezésre álló munkáskéz. Másutt már a közmunkások létszámának minimális visszaesése is a községi feladatellátás problémáihoz vezetne. Cikkünkben a környékbeli tapasztalatokat összegeztük.

Rákócziújfaluban például évről évre csökken a közért dolgozók száma. Jelenleg tizenöten dolgoznak a településen, az üzemeltetéshez legalább ez a létszám szükséges. – Egész nyáron füvet nyírnak, gallyaznak, rendben tartják a temetőket és közparkokat, most pedig az irattár költöztetésében és a selejtezésben segítenek – emelte ki Varga József, a település első embere. A közfoglalkoztatottak segítségére azért van szükség, mert a rákócziújfalui polgármesteri hivatal udvarán lévő épület balesetveszélyessé vált. Varga József hozzátette: közmunkásaik a járványhelyzetben is helytállnak, részt vesznek például a közterületek és intézmények fertőtlenítésében. Összeomlott a közmunkára épített rendszer a faluban Tiszatenyő még nem is olyan régen a közmunkaprogram egyik mintatelepülésének számított. Az előző polgármester, Kazinczi István idejében volt, hogy száznyolcvan közfoglalkoztatott dolgozott az ezerhatszáz lelkes községben önkormányzati tulajdonú marha-, baromfi- és sertéstelepeken, földeken, kertészetekben. Azonban, ahogy a munkaerőpiaci helyzet változott, a dolgos kezek száma is drasztikusan megcsappant, a közmunkára felépített rendszer pedig összeomlott. A település most adósságrendezési eljárás alatt áll. – Jelenleg negyven közfoglalkoztatottat tartunk nyilván településünkön, akiknek nagy része az egyedüliként megmaradt, és azóta fejlesztett baromfitelepünkön dolgozik. Azok, akik szezonban a fóliasátrakban tevékenykednek, most az utakat takarítják, javítják – válaszolta kérdésünkre Mező József, Tiszatenyő jelenlegi polgármestere. Elmondta, bár öt-hat emberre még szükség lenne, szigorú munkaszervezéssel ezzel a létszámmal még meg tudják oldani a településen adódó feladatokat. A településvezető hozzátette, a korábbi közfoglalkoztatottak közül sokan a környékbeli városok üzemeiben találtak munkát, vagy távolabbi helyekre utaztak, és az építőiparban helyezkedtek el, esetleg idénymunkákat vállalnak. Kevesebben jelentkeznek, sokan állást találtak Tiszainokán évről évre öt-nyolc embert tudnak bevonni a közfoglalkoztatotti lehetőségekbe. Egy részüket hosszú távon alkalmazzák, míg mások a START-programban kapnak munkát. – Kilenc éve, amikor indultunk, még harmincöt ember jelentkezett, mára jelentősen lecsökkent a számuk. Egy részük elhelyezkedett az elsődleges munkaerőpiacon. Voltak, akik a programnak köszönhetően szereztek helyet. A hosszú távú közfoglalkoztatottak közül kerültek az idősotthonba, a községi konyhára is, leginkább kisegítő, takarító és egyéb munkakörökbe – magyarázta Kiss Erzsébet Eliza polgármester. A minimumlétszámot igyekeznek minden évben feltölteni, a program esetében ez öt fő. A település vezetőjének elmondása szerint egyébként is oda kell több ember, hiszen a földmunkáknál jól jönnek a dolgos kezek. A hosszú távú közfoglalkoztatottak viszont elsősorban a karbantartási, településrendezési feladatokat vállalják, valamint besegítenek az önkormányzati teendők ellátásába. Ketten voltak, de egyikük a napokban felmondott – Berekfürdőn hat-hét éve még huszonöt közfoglalkoztatott volt az önkormányzati kertészetben, mára ez a szám tizenegyre csökkent – vette át a szót Molnár János polgármester. A térkőüzemben öt közfoglalkoztatott tevékenykedik, itt is nehéz a létszámot feltölteni. Erre az évre is beadták pályázatukat a tavalyi létszámra – a kertészetbe és a térkőüzembe egyaránt. Küzd a munkáskezek hiányával Vezseny is. – Jelenleg egy hölgy közmunkásunk van, egy másik a napokban mondott fel, mert sikerült elhelyezkednie – számolt be róla Szabó Ferenc polgármester. – Nem tudjuk, hogy egy személlyel hogyan oldjuk meg a feladatokat, ez lehetetlen kihívás. A közterületek rendezését most a saját állományban lévő karbantartónk végzi teljes egészében, csakhogy ez elég sok munka. Ha lenne négy használható közmunkásunk, nem lenne semmi gondunk, vannak gépeink. Az a baj, hogy nem is mindenki töri magát közmunkásként. Volt már, hogy tízen is dolgoztak nálunk, mégsem haladtak például a temető rendbetételével, pedig két hétig munkálkodtak. Majd miután felkértünk egy vállalkozót, egy nap alatt elvégezte a teendőnket. – Szerintem ebben a formájában nem igazán működik hatékonyan a közmunkaprogram, bár értem, hogy mi lenne a célja. Nem kellene automatikusan felvenni mindenkit, aki be van jelentve munkanélkülinek. Jó lenne valami szelekció. Aki nem szereti megfogni a munka végét, közmunkásként sem fogja odatenni magát! Sokszor van, hogy az illető dolgozik egy hónapig közmunkásként, aztán inkább elmegy táppénzre vagy felmond, és egy időre elhelyezkedik valamelyik cégnél, aztán ott is felmond, és visszajön. Nekünk ezzel rengeteg az adminisztrációnk – fejtette ki a polgármester. A központilag támogatott keretet sem töltötték fel Rákóczifalván az utóbbi öt évben kétharmadával csökkent a közmunkások száma – tudtuk meg dr. Túróczi Imre polgármestertől. Évekkel ezelőtt volt, hogy százhúsz főt is foglalkoztattak, jelenleg pedig mindössze húsz közmunkással számolhatnak. – A közfoglalkoztatottak el tudtak helyezkedni a munkaerőpiacon, ami nekik jó, nekünk viszont hátrány, mivel a munkájukat nehéz pótolni. – Tavaly nem is tudtuk feltölteni azt a keretet, amire támogatást kaptunk a munkaügyi központtól. Az ő foglalkoztatási idejük február végén jár le, utána nem tudjuk, hány fővel számolhatunk – mondta a polgármester. Különösen a férfiakból van hiány Jászkiséren – Az elmúlt években folyamatosan csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma Jászkiséren is – vette át a szót Vajas György, a települése alpolgármestere. – Számokban ez azt jelenti, hogy míg 2015-ben háromszáz, 2016-ban kétszázhetven főnek biztosított munkát a program, addig jelenleg hatvanhét-hetvenöt fő között mozog a közfoglalkoztatotti létszám a városban. Sokan elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon – tette hozzá. Kiemelte, hogy különösen a férfi munkaerő aránya csökkent nagy számban. A nyári időszakban előfordult, hogy csak négy-öt férfi dolgozott a közfoglalkoztatásban. Egyre nehezebb a feladatok ellátását biztosítani. A mezőgazdasági programon belül juhokat, szarvasmarhát, tojójércét tenyésztenek. Emellett homoktövis-ültetvényt és kerti növényeket, gyümölcsöst gondoznak. A szociális jellegű projekt részeként főként árkok tisztításában, illegális hulladék felszámolásában vesznek részt a közfoglalkoztatottak. – Helyi sajátosságokra épülő programban az elmúlt időszakban önkormányzati ingatlanokat újítottak fel szakemberek közreműködésével – tudtuk meg az alpolgármestertől. A dél-pesti községben még éppen elegendő az alkalmazotti létszám Kőröstetétlenen is számítanak a közmunkásokra, ha a település rendezéséről van szó. Pásztor Imre polgármester arról számolt be, náluk pillanatnyilag nyolcan dolgoznak. Nekik február végén jár le a szerződésük. – Bízunk benne, hogy márciustól ugyanekkora létszámmal folytathatjuk a munkát. Ha ennyien továbbra is maradnának, akkor biztosan el tudnánk látni a település karbantartását. Ennél kevesebb fővel viszont már nehéz dolgunk lenne – fogalmazott a kisközség első embere. Majd hozzáfűzte, télidőben gallyazással, hómentesítéssel, járdasózással és a buszmegállók takarításával foglalkoznak a közmunkásaik. Ketten közülük az ebédet hordják, összesen huszonöt házhoz visznek élelmet. A polgármester arra is kitért, hogy ezekben a napokban jóval kevesebb a településrendezési feladat a faluban. Az igazi szezon tavasszal kezdődik.