Megélénkült a közösségi élet a folyóparti faluban

Tiszajenőn kevés programot, rendezvényt tartottak az elmúlt években, melyre panaszkodtak is nemegyszer az ott élők.

Igaz, másik oldalról pedig az a panasz hangzott el, hogy csekély a lakosság igénye is, egy-két kivételtől eltekintve a programokra sem igen mennek el, nehéz kimozdítani otthonukból az embereket, még a falugyűlésen sem szoktak tolongani.

Úgy tűnik, most jó irányba mozdul Tiszajenőn a közösségi élet, az ősszel több, közös érdeket szolgáló akcióra sikerült lakókat toborozni.

– Ha az embereket megfelelően szólítja meg valaki, úgy érzem, nagyon szívesen vesznek részt egy-egy megmozduláson – hangsúlyozta Virág József, a falu újonnan megválasztott polgármestere.

– Azt vallom, kétféle törekvés lehet: amihez nem kell pénz, és mihez pedig sok kell. Az előbbihez pályáznunk kell különböző forrásokra, ám sok mindenhez csak összefogás kell. És mondhatjuk, hogy nálunk az összefogás most példaértékűvé vált, sikerült megmozdítani az embereket.

Azzal kezdődött, hogy októberben meghirdettük, szeretnénk megcsinálni a temetőhöz vezető utat. Ez nagyon fontos az itt élőknek, a temetőnk ugyanis elég messze esik a falu központjától, az oda vezető földút pedig már meglehetősen járhatatlan volt, így az elektromos kocsival közlekedők egyedül meg sem tudták közelíteni. Igaz ugyan, hogy a tervek szerint állami költségvetésből 2020-ban leaszfaltozzák, de úgy döntöttünk, járhatóvá tesszük halottak napjára – mesélt törekvéseikről a polgármester.

A temetői út állapotát az elmúlt években hírportálunknak is sokan panaszolták, az önkormányzat azonban nem rendelkezett forrásokkal az aszfaltozáshoz.

Most azonban az önkormányzat gréderével és lakosok által hozott négy-öt munkagéppel kiegyengették a buckákat, gödröket, simává tették az út felszínét. Önkéntes is akadt bőven.

– Összegyűltünk vagy ötvenen, így jól haladt a munka – idézte fel Virág József. – Halottak napjára pedig kérésünkre két vállalkozó felajánlotta autóbuszát, így óránként indíthattunk járatokat a hivatal elől Vezsenyre, Jászkarajenőre, sokaknak ugyanis ott van eltemetve hozzátartozója. Példásan sikerült az összefogás!

A szociális tűzifát is lakosok aprították fel, élükön a polgárőrök, mint arról mi is hírt adtunk.

Úgy látszik, a jó ügy érdekében a jenőiek is szívesen mozdulnak. Persze, az sem árt, ha értesül a nép a faluban történtekről, a tervezett megmozdulásokról, fontos a jó kommunikáció. Ennek érdekében indítottak is egy kis helyi hírújságot, igaz, egyelőre fénymásolt példányokat kapnak a lakosok, de így hírt kapnak mindenről.

– Lassan elöregszik a falu, az idősebbek pedig nem az interneten olvasnak – mondta a polgármester, aki maga is rendszeresen jár-kel a faluban és személyesen is megosztja bárkivel híreit.

Már javában készülnek a következő nagyszabású, közös megmozdulásra: a falu hatvanötödik évfordulóját szeretnék megünnepelni, többek között régi újságcikkeket, fotókat felkutatva és kiállítva, disznótorossal, műsorral, a polgárőrökre és a nyugdíjasklubra is számítva.

Remélhetőleg e programra is sokan megmozdulnak. És kitart a lelkesedés a következő évekre is. Mert összefogással rengeteg minden megvalósítható, a közös programok és együtt végzett munka pedig összekovácsolja a közösséget is.