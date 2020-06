Tiszajenőn emlékműnek állítják a kisvonatot

Mozdonnyal és hozzá illő személyvagonnal állítanak emléket a hajdanán Ceglédet Tiszajenővel összekötő kisvasútnak.

A korabeli szerelvényt a MÁV bocsátotta a település rendelkezésére. A kisvonatot pénteken szállították át tréleren Nyíregyházáról Tiszajenőre, ahol a hajdani vasútállomásnál, az egykori kocsiszín előtt állították fel a máig épen megmaradt sínpárra. A vonatállítás ötlete még évekkel ezelőtt merült fel Virág József polgármesterben, amikor azzal szembesült, hogy az állomás annak idején jelentős szerepet töltött be a falusiak életében. Mai napig is emlegetik, hiszen a társasági élet színtere is volt, számos emberi, üzleti kapcsolat született a várakozók között.

A polgármestertől megtudtuk, a szerelvény közepes állapotban van, az MK48-as típusú, 2029 lajstromszámú mozdony üzemképtelen, már korábban kivonták a forgalomból, a kocsi viszont tartalékként használatban volt. A kismozdonyon helyben még fognak kisebb javítgatást végezni. Évtizedekkel ezelőtt, 1960-ban a Tiszajenő-Cegléd között a 2019-es számú mozdony közlekedett, ezt 1994-ben megvásárolták és Ausztriába szállították, ahol a mai napig is közlekedik. A vasútvonalon több hasonló mozdony is teljesített szolgálatot.