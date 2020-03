Megérkeztek az új játékok a tiszavárkonyi óvodába

Az óvoda udvarának felújítására ötmillió forintot nyert el a Magyar Falu óvodafejlesztési programjának köszönhetően Tiszavárkony önkormányzata.

Hegedűs István polgármester elmondta, a napokban meg is érkeztek a településre az új udvari játszótér elemei. Az eszközök között vannak olyanok is, amelyek kint és bent egyaránt használhatóak. A kültéri játékokat, ahogy az idő engedi, megkezdik lecserélni az új szerzeményekre, így várhatóan a tavaszi idő beköszöntével a gyerekek már birtokba is vehetik azokat.