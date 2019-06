Meggyből sem lett bő a termés idén

Ahogy a cseresznye, úgy a meggy sem kényeztette termésbőséggel a megyei gyümölcsös gazdákat idén, ez meg is látszik az árán. Mennyiségre közepes, illetve gyenge hozam jellemzi megyénket is. Rimóczi Dénes nagykörűi kertjében például Pándy és Érdi bőtermő meggy terem. A minap kezdték el szüretelni.

– Sajnos azt kell mondanom, idén nagyon gyenge a termés. Nagyon sok a hibás szem, repedt, barnul, rothad. Tavasszal a jégverés is kárt tett benne. Rengeteg le is hullott borsószem nagyságú állapotában, terítve volt a fák alja. Valószínűleg a hideg eső okozta, amit pont a fejlődés állapotában kapott. A felvásárlás is problémás egyébként, itt, a mi körzetünkben nincs is olyan, aki átveszi, pár ládával pedig beutazni a szolnoki piacra, ott ülni egész nap, szintén nem éri meg – fejtette ki Rimóczi Dénes.

Majzik Sándorné Irénke néni nagykörűi meggyéből is sok lepotyogott még zöld állapotában, pedig mint mondja, rengeteg volt a fáin. Szerencsére azért maradt még szedni való, és gyümölcsfából is akad bőven a kertben. A termést ő is gyengének értékeli, a rengeteg eső és a forróság megviselte, sok gyümölcs ki is repedezett.

A tiszajenői meggyesek minden évben bőven adnak gyümölcsöt exportra, de idén az ottani termelőket sem kényeztette el a természet. Gyapjas József érdi bőtermő és újfehértői fürtös fajtákkal foglalkozik.

– Az érdi termése egy picivel jobb lett, jóindulattal szűk ötven százalékosnak mondható a termés, az újfehértói viszont inkább csak harminc százalékos – számolt be a helyzetről.

– Április végéig aszállyal küzdöttünk, majd májusban szinte folyamatosan esett az eső, aztán öt nap alatt tizennyolcról harmincöt fokra emelkedett a hőmérséklet. Ezt a stresszt nem bírta a meggy.

– Kártevők nem nagyon támadtak, igaz, az évi szokásos hat alkalom helyett kilencszer permeteztem, amit a folyamatos esőzés indokolt. Most is szedjük a meggyet, de nagyon kevés van a fákon. A minősége is határesetnek mondható. Exportra még éppen elfogadható, de főként azért fogadják el, mert az országban máshol is ilyen a gyümölcs. Háromszáz forint körül van az átvételi ár kilónként, de ez messze nem tudja kompenzálni a terméskiesést.

Szolnok határában is hagyott kívánnivalót maga után a meggytermés.

Bódi Jánosné arra panaszkodott, hogy amellett, hogy a sok víz miatt repedeztek a szemek, ráadásul még több fán, annak ellenére, hogy rendesen permetezte, kukacos is lett a termés. Szinte szemenként kell átválogatni, amit eladni visz, ami rengeteg plusz munka. De ami jó, legalább finom is. A Pándy meggy viszont, bár igen kevés lett, nála az átlagosnál nagyobbra nőtt.