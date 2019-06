Meghiúsult a rékasi ódon orgona felújítása

Bár a falu népét is sikerült megmozgatni az ügy érdekében, úgy tűnik, egyelőre nem tudják felújíttatni Zagyvarékas római katolikus templomának orgonáját. A régi hangszer nem működésképtelen, a liturgikus események kíséréséhez megfelelő, de arra jelenlegi állapotában nem alkalmas, hogy koncertműveket is bemutathassanak rajta. Pedig erre volna kulturális igény, hiszen zenei műsoroknak korábban is adott már otthont a templom.

A közel százhat éve készült hangszer a második világháború idején szinte teljes egészében megsemmisült. Pótlására 1960-ig kellett várnia a híveknek. Az idők során többször is javításra szorult, a kilencvenes évek végére állapota jelentősen leromlott. Később végeztek még rajta nagyobb volumenű felújítást, Albert Miklós orgonaépítőnek köszönhetően élvezhető zenét biztosít ma is a hangszer, de a teljes helyreállítást nem tette lehetővé a rendelkezésre álló pénz. A szóban forgó hangszer az oltárral szemközt, a galériáról zengi be kellemes hangjával a tágas, pár éve szépen felújított templomot – mutatta meg nekünk a nevezetes orgonát Cs. Kovács Margit lelkipásztori kisegítő. A tizenkét fő- és nyolc mellékváltozatú, kétmanuálos zenei eszköz sípjainak megszólaltatásához levegőbefúvás szükséges. Láttuk, az eredeti, manuális megoldás elemei még megtalálhatók a hangszeren, de a levegőnyomást már elektromos ventilátor biztosítja. Az összes síp mégsem szólaltatható meg, így csak az eredeti hangterjedelem egy részét hallhatják a hívek. Ez nem is oldható meg alkatrészek cseréje, felújítása nélkül. Több szerkezeti elemen is volna javítani való. A teljes rekonstrukcióhoz azonban hétmillió forintra volna szükség. A község önkormányzata vállalta is, hogy hozzájárul a templomi orgona felújításához, és felhívást is közzétettek, keresve az adakozó vállalkozókat, magánszemélyeket, akik szívükön viselik a koros hangszer sorsát. Ám nemrégiben kiderült, a Váci Egyházmegye nem támogatja e jelentős összegű beruházást. Jánosi József polgármester elmondta, a település önerőből sem újíttathatja fel az orgonát, hiszen ahhoz püspöki hozzájárulás szükséges. A híveknek és az orgonazene kedvelőinek így egyelőre le kell mondaniuk a templomi koncertek élvezetéről…