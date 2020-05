Megjavítják az elkorhadt kereszteket Nagykörűben

A templom környékén további újítások is várhatóak. Az önkormányzat a napokban adott be egy pályázatot egyházi közösségi tér kialakítására. Ahogy azt a település polgármestere elmondta, terveik szerint a parókia garázs alatti pincéjét is felújítanák és bebútoroznák, hogy ott le lehessen ülni egy kis beszélgetésre.

– Mindezek mellett könyvtárnak, olvasótérnek alakítanánk ki egy helyiséget a parókián. Ehhez polcokat készítünk a könyveknek, és bútorzatot szeretnénk beszerezni – számolt be az elképzelésekről Túri Tibor.