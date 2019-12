Megkeserítik a lakók életét az eltévedt kamionosok

Már évek óta zavarják a szolnoki Hant, Bojtár és Olajbányász utca találkozásánál lakók nyugalmát az eltévedt kamionosok.

Rendszeresen azt hiszik ugyanis, hogy arra van a vámudvar. A problémát az okozza, hogy a hatalmas járművek nem tudnak megfordulni a szűk utcákban, hiába próbálkoznak. Ennek már az úttest, a járda és egy diófa is áldozatul esett.

Nem egyszer ébredt már arra hajnali öt vagy éppen három órakor Bori József és felesége, hogy egy kamionos kínlódik a házuk előtt, miközben próbál megfordulni a szűk Hant utcában. Sokszor azonban arról sincs fogalma a sofőrnek, hogy merre kellene mennie a vámudvarhoz. Ilyenkor a környéken lakók közül valaki kimegy az utcára, és megpróbálja útba igazítani, már ha tudják, mert a legtöbb kamionos magyarul sem tud. A téli hónapokban, a mínusz fokokban, ráadásul nem éppen kellemes kísérgetni a sofőröket.

– Tele van gödrökkel az út a kamionosok miatt, a járdát is teljesen tönkretették már, és a vízelvezető árkot is betemették, mert rendszeresen belecsúsznak – panaszolja hírportálunknak Bori József, aki a Hant és a Bojtár utca találkozásánál lakik feleségével.

– Mindent beszaggatnak ezek a hatalmas járművek, de olyan is volt, hogy a villanyoszlopnak tolattak neki. Egyik reggel óriási robajra ébredtem. Azt hittem, szívbajt kapok. Nem tudtam elképzelni, mi lehetett az. Aztán láttam, hogy a kamion orral áll az egyik gödörben – emlékszik vissza Bori Józsefné.

– Én már szabályosan félek. Minden éjszaka amiatt rettegek, nehogy becsapódjon a házunkba az egyik kamionos. Ha elviszi a házunkat, végünk van. Fogalmam sincs, miből építenénk újjá.

– Itt van ez a diófa, ennek is két törzse volt, mint a másik kettőnek, és jó terebélyes is volt – mutatja Bori József. Ez mentette meg egyszer a házunkat és a kerítést, amikor meg akart fordulni itt egy kamionos. Addig-addig próbálkozott, persze sikertelenül, mígnem belecsúszott az árokba, és letarolta a diófa egyik törzsét. Ha a fa nem fogja meg, belemegy a kerítésbe. Ha látnák, mit csinálnak itt a kamionosok, biztos, hogy önöket is kirázná a hideg. Kínlódnak előre-hátra, és hiába próbálnak nekik a szomszédok segíteni – teszi hozzá Bori Józsefné.

Az Olajbányász és a Hant utca találkozásánál lakó Simon Károlynétól megtudjuk, hogy már négy-öt éve szenvednek a kamionosoktól. Hol éjjel, hol hajnalban, hol délben téved be hozzájuk egy-egy sofőr.

– Volt, hogy nappal kettő is erre jött, másnap viszont egy se, de a minap például már hajnal háromkor a kamion zúgására ébredtünk – idézi fel Simon Károlyné.

– Volt olyan, hogy pont a kerítésem előtt állt meg az a nagy monstrum. Én is attól félek, hogy egyszer bejön az udvarba vagy szétlöki a házat. Nálam a vízelvezetőt szerintem a kamionosok szakították be, amikor nem voltam itthon. Láttam, hogy egy téglát tettek alá. Már előre félek, hogy mi lesz, ha sok csapadék hullik. Majd térdig fogunk állni a vízben az udvaron.

– Mi csak azt szeretnénk, ha a Hant utca és a Kőrösi út találkozásához kihelyeznének egy táblát, hogy ne tévedhessenek el a kamionosok – mondja Bori József. – Igaz, hogy van ott egy tábla a kerítésen, de alig nagyobb, mint egy utcanévtábla. Nem is értem, hogy azt miért tették oda. A kamionosok olyan magasan ülnek, hogy nem látják, főleg amikor sötétben jönnek errefelé. Ráadásul a vezető bal oldalt ül, a tábla pedig jobb kéz felé van. Esélytelen, hogy észrevegyék. Egy évvel ezelőtt már minden szóba jöhető hivatalban megfordultunk, hogy segítsenek nekünk ebben, de semmi nem történt.