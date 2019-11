Megkezdte munkáját az új közgyűlés

A megyeháza dísztermében tartotta alakuló ülését a megyei önkormányzat.

Az ünnepi eseményen elhangzott, a következő ciklusban tizennyolc képviselő alkotja majd a képviselő-testületet, melyből tizenegy fő a FIDESZ-KDNP, három fő a Jobbik Magyarországért Mozgalom, egy fő a Demokratikus Koalíció, egy fő a Magyar Szocialista Párt, egy fő a Mi Hazánk Mozgalom, valamint ugyancsak egy fő a Momentum Mozgalom soraiból kerül ki.

A megyei roma nemzetiségi önkormányzatot hét képviselő alkotja, melyből négy fő a Lungo Drom, egy fő a Nemzeti Roma Összefogás és két fő a Fiatal Romák Országos Szövetsége megyei listájáról jutott mandátumhoz.

Dr. Gulyás Zoltán, a területi választási bizottság elnöke az október 13-i önkormányzati választások részleteiről tájékoztatott. Mint mondta, megyénkben a 78 polgármesteri helyre összesen 206 jelölt pályázott, míg egyéni választókerületi jelöltként 235-en indultak. Emellett a roma nemzetiségi választásokon 52,49 százalékos volt a részvételi arány.

Az ismertetőt követően a megyei közgyűlés elnökéről és alelnökéről is döntött a testület. A közgyűlés elnökének Hubai Imrét, alelnökének pedig Borbás Zoltánt választották, akik a szavazás után ünnepélyes eskütétellel kezdték meg munkájukat.

– Önként vállalt feladatunk, hogy segítsük az ökoturizmust, a helyi termékek piacra jutását, a népesség egészségi állapotának javítását, az ifjúság boldogulását és a jászkun identitás erősítését. Emellett részt veszünk a megye gazdasági, társadalmi, környezeti és térségi felzárkóztatásában. Ápoljuk és fejlesztjük nemzetközi kapcsolatainkat… – beszélt köszöntőjében a főbb irányvonalakról Hubai Imre.

Majd arra is kitért, hogy a jövőben is szem előtt tartják a nemzetiségek tevékenységének támogatását. Egyúttal rámutatott, céljaik közt szerepel az is, hogy turisztikai szakemberek bevonásával megtervezik a megye idegenforgalmi arculatát és megszervezik annak közösségi szintű népszerűsítését.