Meglátogattuk a Bagolyvár Vadasparkot

Még a rossz idő beállta előtt elmentünk a szolnoki vadasparkba, hogy megnézzük kedvenc állatainkat.

A szolnokiaknak sem kell messzire menniük, ha vadasparkba szeretnének látogatni, hiszen a Bagolyvár Vadaspark 2007 óta várja látogatóit a NEFAG Zrt. Szolnoki Erdészetének területén. Folyamatosan bővítik és új jövevények is érkéznek.

Az ide látogatók közelebbi kapcsolatba kerülhetnek az alföld jellegzetes vadfajaival, illetve háziasított állatokkal is. Találkozhatunk többek között különböző juhokkal, sertésekkel, madarakkal is, valamint mindenki kedvencével a vadaspark gondozásában álló lámákkal is megismerkedhetünk.

Útközben ne csodálkozzunk, ha belefutunk egy kakasba, nem kell félni tőle, igazi emberbarát. Szerencsére a tűző naptól nem kell tartunk, hiszen az egész területet belepik az árnyékot adó fák.

Az állatsimogató mind a kicsik, mind a nagyok számára remek élményt nyújthat, mellette a játszóteret is kipróbálhatják a fiatalok. Kedvcsinálóként mutatunk egy rövid videót a vadasparkról.