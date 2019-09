Megmutatjuk, hogyan készítsd fel a bőröd egy profi fotózásra!

A legtöbben talán nem is gondolnák, mekkora szerepe van a megfelelően tisztított, ápolt és hidratált arcbőrnek a tökéletes smink alatt. Ahogy az elegendő pihenés, folyadékfogyasztás és testmozgás, illetve az egészséges táplálkozás belülről éri el jótékony hatásait, úgy külsőleg is nagyon fontos, mit, mikor és hogyan kenünk magunkra.

Mint arról már korábban többször is írtunk, elindult a Tündérszépek 2020 elnevezésű, nagyszabású szépségversenyünk, melynél már a jelentkezési időszak is elkezdődött. A megyei fordulóba nevező hölgyekről pedig profi fotósorozat készülhet, ahol bizony fontos, hogy a legjobb formáját hozhassa az adott jelentkező. Ehhez nyújtunk most segítséget.

Arról, hogy mik is a legfontosabb lépések a tökéletes arcbőrért, Herendiné Török Anilla, a balatonalmádi Bella Vital szépségszalon kozmetikusa nyilatkozott a Veol.hu-nak.

Mit tehetünk a szép bőr érdekében?

– Ha bizonytalannak érezzük magunkat, kérjük ki egy profi kozmetikus tanácsait. Én először mindig megmutatom, hogyan ápolhatják a hölgyek saját maguk a bőrüket. Ehhez átnézzük az otthon használt kozmetikai termékeket, elhagyjuk azt, ami nem megfelelő anyagokat tartalmaz és az egyén igényeihez összeállítunk javaslatokat. Érdemes a szépségversenyre készülve beosztani az időnket: vannak havi, heti és napi teendők, amelyekkel elérhetjük, hogy a bőrünk igazán szépen ragyogjon a fotókon.

A napi teendőket otthon kell elvégezni, követve az utasításokat.

– Reggel indítsuk a napot egy habzó lemosó géllel. A sima vizes mosakodást nem javaslom, mert előfordul, hogy kemény a víz. Ha egy fiatal lánynak bőrproblémái vannak, akkor a lemosó lehetőleg nyugtató fekete szappanból készüljön. Sokaknak nyár végére erősen vízhiányossá válik az arcbőre a napozástól. Ilyenkor hyaluronsavas ápolót szoktunk használni, ez ugyanis visszapótolja az elvesztett nedvességet. A lemosás után vigyünk fel egy könnyű textúrájú, UV-szűrős nappali krémet.

– A következő fontos lépés a nap végén következik. A sminket mindenképpen távolítsuk el, erre kiválóan alkalmasak a micellás vizek, amelyek a szennyeződéseket teljesen magukba zárják. Így elkenődés nélkül le lehet törölni a dekorkozmetikumokat és még a bőrünket is hidratáljuk. Legalább a problémás területeken használjunk éjszakai krémet, valamint szemránckrémet is.

Melyek a heti teendők?

– Hetente egyszer mindenképpen el kell távolítani az elhalt hámsejteket. Ezt otthon is elvégezhetjük egy bőrradírral, de kozmetikussal is elvégeztethetjük. Emellett különböző pakolásokat tehetünk az arcunkra. Nyár végén érdemes a magas víztartalmú vagy a vérkeringést felpörgető algás maszkokat keresni. Akinek zsírosabb a bőre válasszon olyan terméket, ami szabályozza a faggyúmirigyek működését.

– A fotózás előtt legalább egy héttel érdemes egy arctisztítást végezni, lehetőleg ultrahangot is használva közben, mert az mélyebbre tudja vinni a különböző szérumokat.

– A forró nyári időszakban előfordulhat, hogy különböző pigment rendellenességek jelennek meg a bőrünkön. Előjöhetnek májfoltok vagy szeplők – ez utóbbi nem számít problémának, de sokakat zavar – szerencsére ezen is tudunk segíteni. Kaphatóak olyan intelligens krémek amelyek a sötét foltokat világosítják, a világos részeket viszont nem változtatják meg. Ezekkel a termékekkel az egyenetlen napozásból eredő foltokat is eltüntethetjük.

Milyen sminkkel érdemes érkezni a fotózásra?

Két dologra mindenképpen oda kell figyelni: az egyik, hogy jó minőségű anyagokat használjunk, így elkerülhetjük, hogy a smink szétfolyjon az arcunkon vagy eltömítse a pórusokat. A másik, hogy az arcunk és a testünk ugyanolyan színű legyen, mert a fotózásnál használt vakuk fényei miatt csúnyán mutathat a különbség.

A tökéletes sminkről bővebben a törökszentmiklósi Iványi Mercédesz sminkes már nyilatkozott a Szoljon.hu-nak, melyet ide kattintva olvashat el.

Légy hát Te 2020 Tündérszépe!

Az előző versenyen 13 megyéből közel 600 nevezés érkezett. Végül 370-en álltak stúdiókörülmények között, profi fotósok kamerája elé. A népszerű verseny ezért folytatódik, a Tündérszépek 2020-ban is kere­si a megye, sőt, az ország legszebb lányait. Már lehet jelentkezni, 16–29 éves hölgyek jelentkezését várjuk. A megyei előválogatóba a zsűri által kiválasztott 30 versenyző kerül be, a regionális fordulóban Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Heves megye 4-4 lánya küzdhet a továbbjutásért.

A regionális előválogatókból a szakmai zsűri által kiválasztott 3 versenyző, illetve a szavazók által legmagasabb értékelést kapott versenyző jut tovább a döntőbe. Végül a zsűri választja majd ki a szépségkirálynőt és két udvarhölgyét, illetve az olvasók is megszavazhatják az általuk legszebbnek vélt hölgyet.

Az előző szépségversenyhez képest több újítás is történt. A jelentkezők akár saját portfóliót is feltölthetnek magukról, de profi fotósorozatot is kérhetnek. Ezek a képek fognak bekerülni az Új Néplapba, illetve a Tündérszépek versenyére. A felkészítő tábor és a televíziós döntő mellett vásárlási utalványok, mobiltelefonok és egzotikus utalványok várnak a legszebbekre.

Jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon lehet, a megyei előválogató szeptember 16-tól október 21-ig tart.