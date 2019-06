Megnéztük, hogyan telt egy falunap húsz évvel ezelőtt

E heti múltidézőnk keretében össze-vissza ugrálunk az időben és a falunapokat tekintjük meg.

1997. június 22.

Jánoshidai falunapok

Akkoriban sem szerénykedtek napokkal, hiszen kétnapos programsorozatban léptek fel a helyi óvodások és az iskolások Jánoshidán. A jászberényi Vasas Énekkar, de a mazsorettek bemutatója is nagy sikert aratott. A szórakoztató műsorban fellépett Nagy Bandó András, a könnyűzene kedvelői pedig Csepregi Éva és a Manhattan együttes műsorának örülhettek 1997 júniusában.

97-ben is jó mókának számított a céllövölde, a körhinta és a libegő. Sőt, akkor még gyakrabban tartottak sörivó versenyt is, ahol megmutathatták az idősebbek, hogyan is kell ezt a „sportot” űzni.

1998. június 6.

Rásütött a nap a Tiszaszentimrére

Aki aznap Tiszaszentimrére tévedt nem biztos, hogy el tudta képzelni mi is történik a faluban. Hatalmas mulatságot tartottak, ahol még a gyerekeket is megmozgatták a torna bemutatóval.

Emellett volt program kinek-kinek ízlése, ideje és vállalkozó kedve szerint: lehetett énekelni népdalokat, „kifutós” slágereket és a kilátogatók megtekinthették a tanár-diák showt is, a férfiak pedig izompróbáknak vethették alá magukat.

És ahogy egy falunaphoz illik, főtt a pörkölt, volt szalontánc, ringlispíl (a fiatalabbak kedvéért: körhinta) meg virsli, no és persze a mai napig elmaradhatatlan hideg sör vagy üdítő. Rá is fért mindenkire, hiszen 1998 június 6-án 35 fokot mutatott a hőmérő.