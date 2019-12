Megnő a krízishívások száma karácsonykor

Több mint ezer hívás érkezik be egy hónapban csak a szolnoki lelki elsősegélyhívó központba, melyből körülbelül tíz százalék az úgynevezett krízishívások száma.

Karácsonykor ez az arány megemelkedik, ilyenkor jóval több az olyan hívás, amely a magánnyal, vagy az anyagi problémákkal kapcsolatos.

Az országban összesen tizennyolc helyen fogadják a lelki elsősegélyre szorulók hívásait, ebből öt éjjel- nappal, az év háromszázhatvanöt napján működik, az egyik éppen Szolnokon. A hívás mindig oda fut be, ahol szabad a vonal. Vagyis, van egy bizonyos mennyiség, amely fölé nem tud emelkedni a hívások száma.

– Statisztikailag kimutatható, hogy ilyenkor megemelkedik a komoly, érdemi beszélgetések száma. Hiszen míg az év egyéb részében gyakoriak az olyan hívások, melyek nem a lelki segítség igénybevétele miatt indulnak, ilyenkor az ünnepek táján jóval több a valóban komoly problémával hozzánk forduló telefonáló – válaszolta megkeresésünkre Császiné Csáti Réka, a telefonos lelki elsősegély-szolgálatot működtető Bizalom Mentálhigiénés Egyesület vezetője.

– Hiszen a karácsony a leginkább olyan ünnepünk, mely a család körül forog. Ilyenkor kerül előtérbe, ha nincs család, vagy nem megértő, esetleg hiányzik valaki onnan, mert elveszették abban az évben, és valahogy túl kell élni azt az első karácsonyt nélküle. Leggyakrabban ilyenkor a magány az, ami miatt hívnak bennünket, de hasonlóan magas az egzisztenciális problémák miatt telefonálók száma, ugyanis nálunk, Magyarországon ez az ünnep az ajándékozásról is szól. Az pedig anyagiak nélkül nagyon nehéz… Van, aki el sem tudja képzelni, hogy ne anyagiakban mérhető dolgot adjon a másiknak, és innentől kezdve, amikor nem tudja teljesíteni a saját maga elvárásait, ugyanolyan kőkemény krízisbe kerül, hiszen tehetetlen. Adna, jó szívvel adna, de nincs miből – magyarázta a szakember.

Hozzátette, a magány tekintetében nem csak a fizikai egyedüllétre kell gondolni, nagyon gyakori az úgynevezett társas magány is, amikor bár ott vannak az illető mellett az emberek, de hiányzik az értő fül. Ezzel rendelkeznek viszont azok az önkéntesek, akik szintén anonim módon, a vonal végén fogadják a hívásokat. A szolnoki hívóhelyen harminc önkéntes dolgozik.

– Fontos, hogy az ügyelő soha nem ad tanácsot. Hiszen bármeddig tart egy beszélgetés, minden körülményt nem tud megismerni. Már az ítélkezés nélküli meghallgatás is segítség, hiszen ebből is hiányt szenvedünk manapság. A másik pedig, hogy az ügyelő a sok-sok órás kiképzése során olyan kommunikációs technikát tanul, és olyan empátiafejlesztésen megy keresztül, hogy amikor képzett ügyelőként odaül a telefon mellé, abban tudja segíteni a hívót, hogy hogyan tudja a saját belső energiaforrásait megkeresni, honnan tud újra erőt meríteni. Ugyanis minél nagyobb krízisben van valaki, annál inkább beszűkül a tudata, annál kevésbé látja a megoldást. Legvégső esetben az életét is képes eldobni, mert nem lát más kiutat. Az öngyilkosság végtelenül beszűkült tudatállapot, amikor az illető már nem lát más kiutat. Az ügyelő ebben tud segíteni, hogy hogyan tudja a saját megoldását megtalálni.

Szolnokra egy hónapban ezer-ezerkétszáz hívás érkezik be, ebből krízishívás körülbelül hét-tíz százalék, melynek egy bizonyos része öngyilkos gondolatok miatt történik. Ezért óriási az ügyelők felelőssége, akik önkéntesen végzik ezt a munkát. A szolnoki szolgálatot a Bizalom Mentálhigiéniás Egyesület működteti, amely jövőre lesz harminc éves.

Az országon belül összesen tizennyolc helyen csörög a lelki segélyhívó telefon, emellett nemrég Kárpát-medence szerte elindultak a magyar nyelvű szolgáltatások is.

