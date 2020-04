Megnőhet a várakozási idő a véradásokon Jászberényben is

Mindig van valaki, akinek szüksége van vérre a gyó­gyuláshoz – ezzel a szlogennel szerveztek véradást a minap Jászberényben, az Ifjúsági Házban. Ezúttal negyvenhárom önkéntes nyújtott segítséget beteg embertársainak. Volt olyan, aki három órát várt türelmesen arra, hogy a nehéz helyzetben vérét adja.

Vérkészítményre folyamatosan szükség van, ezért a véradás a koronavírus-járvány miatt a térségben sem szünetel. A Magyar Vöröskereszt Jászsági Területi Szervezete a járványhelyzetre vonatkozó intézkedéseket figyelembe véve a városban legutóbb április 16-án szervezett véradást az Ifjúsági Házban.

– Egészen fiatalon, tizennyolc évesen kezdtem vért adni – idézte fel a kezdeteket Simon Károly, aki immár 113. alkalommal adott vért, hogy segítsen másokon. – Akkoriban a munkahelyemen olyan kollégáim voltak, akik már régóta jártak véradásra és én is mindig velük tartottam. Azóta is rendszeresen részt veszek ezeken, így próbálok segíteni. Úgy gondolom, hogy a járvány miatt kialakult helyzetben is megy tovább az élet. Továbbra is vannak betegek, balesetet szenvedettek, akiknek bizony szükségük lehet vérkészítményre. Ebben a nehéz időkben véradással tudom támogatni embertársai­mat. Jó érzéssel tölt el, hogy hozzá tudok járulni a betegek gyógyulásához – vélekedett a sokszoros önkéntes.

– A jászberényi véradásra ezúttal negyvenhárman jelentkeztek és volt öt első véradó is – tájékoztatott Suba Ágnes Beatrix, a Magyar Vöröskereszt területi munkatársa. Hozzátette, jöttek volna még nyolcan, ám látták, hogy nem halad a sor, ezért nem vártak. Mint megtudtuk, az Országos Vérellátó Szolgálat kevesebb munkatársat küldött a véradásra.

– A személyzet csökkentett létszáma miatt a szokásosnál többet kellett várni a véradóknak. Jászberényben egy-egy alkalommal megpróbálunk minél több önkéntest, negyven-ötven főt szervezni. Ehhez azonban a vérellátótól legalább két főre lenne szükség, akik leveszik a vért. Türelemre és kitartásra volt most szükség a véradók részéről. Olyan is akadt, aki három órát várakozott – mondta a Vöröskereszt területi munkatársa.

A következő véradás a Jászságban május 8-án Alattyánon lesz 10 órától 15 óráig a Művelődési Házban. Az Országos Vérellátó Szolgálat óvintézkedéseivel mindent megtesz annak érdekében, hogy a véradó-eseményeken biztonságos környezet fogadja a véradókat és a munkatársakat.

Nem végeznek koronavírus-szűrést a levett mintákból

A jelenlegi rendkívüli helyzetben fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlanak a véradások. Ez azt jelenti például, hogy csak azok vehetnek részt, akik harminc napon belül nem jártak külföldön és nincs róla tudomásuk, hogy találkoztak koronavírussal fertőzött személlyel. A véradóknak is be kell tartaniuk a legalább másfél-kétméteres távolságot.

A helyszínre való belépés előtt és a véradás folyamata során is kötelező a szabályos kézfertőtlenítés, hívta fel a figyelmet Suba Ágnes Beatrix, a Magyar Vöröskereszt területi munkatársa. Fontos tudni azt is, hogy a levett vérmintákból nem végeznek koronavírus-szűrést. A koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, vérátömlesztéssel nem adható tovább.