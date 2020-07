Megoldódhat a gondban lévő Tiszapüspöki finanszírozása

A koronavírus-járvány kapcsán bevezetett adófizetési moratórium miatt nehéz helyzetbe került Tiszapüspöki. A működési költség önkormányzatra eső részét ugyanis a beérkező iparűzési adókból tudják előteremteni. Ezt a problémát most sikerült orvosolni, de még nagyon sok múlik az év végén befizetett adókon is.

– Költségvetésünk elsősorban a beérkező adókra támaszkodik, hiszen a központi költségvetés negyvenhárom százalékban támogatja a működésünket, a maradék részt a beszedett adókból kell pótolnunk. Vagyis, havonta öt-hatmillió forintot kapunk, melyet nekünk négy-ötmillióval kell kiegészítenünk, így tudjuk rendezni a béreket és a működéshez szükséges kötelező vagy vállalt feladatokat – nyilatkozta hírportálunknak még júniusban, az országos veszélyhelyzet ideje alatt Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.

– Márciusban, májusban, szeptemberben és decemberben mindig érkezik be adóbevétel, mivel azonban felfüggesztették a vállalkozások adófizetési kötelezettségét – és ezzel Tiszapüspökiben éltek is a cégek –, nem folyt be adó a költségvetésbe, mely tavaly például harminchatmillió forint volt. Amikor idén terveztük a büdzsét, még azzal számoltunk, hogy a nagy beruházások miatt az iparűzésiadó-bevételünk mintegy százmillió forint lesz, de eddig csak néhány millió csordogált be a kisvállalkozóktól. Azt pedig nem tudjuk, meddig tart a moratórium, lehet, hogy december végéig. Ha nem jutunk valamilyen segítséghez, júliusra elfogy a pénz, és az alapműködésünket sem tudjuk finanszírozni – mondta akkor aggódva a településvezető.

A helyzet azóta változott, a hátrányos helyzetű település bevételhez jutott.

– Az elmúlt hetekben érkezett a számlánkra befizetés, ugyanis volt olyan cég, melyik nem élt a moratórium lehetőségével. Ennek köszönhetően december végéig megoldott a finanszírozás – számolt be a legújabb fejleményről Bander József, Tiszapüspöki polgármestere.

Hozzátette, ennek ellenére a probléma továbbra is fennáll, ugyanis a település gazdálkodási mérlege attól függ, hogy szeptemberben vagy decemberben mennyi adó érkezik be. Vagyis az, hogy a cégek képesek lesznek-e fizetni, egyelőre kérdés. Ez azért lényeges, mert az önkormányzat harmincötmillió forintos hitelkeretének lehívott részét még ebben az évben kell visszafizetni. A most befizetett iparűzési adónak köszönhetően jelenleg a teljes összeg az önkormányzat rendelkezésére áll, ám valószínűleg ehhez év közben hozzá kell majd nyúlni.