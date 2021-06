Megoldódni látszik a temetők kérdése Kunszentmártonban

A következő néhány hónapig biztosan a plébánia biztosítja a rendet.

Még, ha egyelőre csak átmenetileg is, de megoldódni látszik a városban működő alsó és felső temetők kérdése. Hírportálunkon korábban már beszámoltunk az utóbbi hónapokban fokozódó problémákról. A járhatatlan utak, magas fű és sár nehezítette a sírokhoz jutást, arról nem is szólva, hogy még a nagykapukat is bezárták, így a mozgáskorlátozottak és idősek nem hajthattak be autóval. Az akkori üzemeltető Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft. szerződése lejárt, nem is hosszabbították meg.

– A Szent Márton Plébánia az eredeti tulajdonos, most az atya koordinálja az üzemeltetési feladatokat, rendbe is tették a temetőket. Ez egyelőre átmeneti időszak, viszont muszáj volt elvégezni a feladatokat, hiszen nem elvárható, hogy az új megbízott egy gazos területet vegyen át. Pár hónapig biztosan a plébánia biztosítja a rendet – számolt be a helyzetről Wenner-Várkonyi Attila polgármester, majd hozzátette, hogy bár kevés a zöld területek gondozásához értő szakember, mégis felajánlották még a városgondnokság segítségét is.