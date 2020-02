Megrázó klipet forgattak a családon belüli erőszakról Szolnokon

Elfojtott sikolyok címmel forgatott megrázó videoklipet a Szolnoki Rendőrkapitányság és az Üzenet Táncszínház, hogy felhívják a figyelmet a családon belüli erőszakra.

A táncosok már korábban is feldolgozták a témát színpadi előadásukban, most azonban új köntösbe csomagolták azt. A kisfilmet csütörtökön mutatták be a megyei rendőr-főkapitányságon a Bűncselekmények Áldozatainak Napjához kapcsolódó sajtótájékoztatón.

Baranyiné Fodor Zsuzsa százados, a Szolnoki Rendőrkapitányság Megelőzési és Értékelő Alosztályának vezetője elmondta, hogy a november végén indult „A csend a leghangosabb sikoly, halld meg!” elnevezésű egy hetes kampány idején született meg a gondolat, hogy készítsenek egy olyan videoklipet, amit a prevenciós előadások során fel tudunk használni.

Szeivold Andrea, a New Step Táncstúdió vezetője hozzátette, arra törekedtek, hogy a kicsiktől a nagyokig minden korosztály szerepeljen a kisfilmben, hiszen a családon belüli erőszak mindenkit érint. A videoklip készítői abban bíznak, ilyen formában több emberhez eljut majd az üzenet.