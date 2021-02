Megszaporodtak az adathalász levelek a covid miatt

A járvány ideje alatt számottevően megnőtt a kibertámadások száma. Legtöbben az adathalász levelek megszaporodását észlelték, sokakat találnak meg különböző közműszolgáltatók, bankok, telefonszolgáltatók, vagy üzletek nevében küldött üzenetekkel. A csalók a címzettek adataihoz próbálnak hozzájutni. Ne dőljünk be nekik!

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Olvasóink, a Kiss házaspár mindkét tagja kapott a napokban e-mailt az az egyik bank nevében, tartozáskiegyenlítést kérve. A linkre a férfi kattintott, megnyitva egy, a bankéhoz hasonló oldalt, ahol bankkártyája számát, kódjait kérték. Persze nem adott meg semmit, már csak azért sem, mivel nem is annál a banknál vezet számlát…

A közelmúltban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is arra figyelmeztetett, hogy adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bankkártyaadatokat. A NAV azonban soha nem kér bankkártyaadatokat, és mindig az ügyfélkapun keresztül, illetve postán, adószámla-kivonaton értesíti az ügyfeleket a túlfizetésként megjelenő tételekről. A túlfizetést pedig csak a hivatalos nyomtatvánnyal lehet visszaigényelni, „linkre kattintással” nem – hangsúlyozták.

Az SMS-en terjesztett csalások sem mentek még ki a divatból. Egy szolnoki hölgy arról számolt be, hogy az egyik áruházlánc nevében kapott már több üzenetet is, mely szerint törzsvásárlóként az ajándéksorsoláson értékes műszaki cikket nyert, ehhez adategyeztetést kérnek és a szállítási költséget. Gyanús volt a dolog, így rákérdezett a cég ügyfélszolgálatán, ahol kiderült, hogy ez is egy most terjedő átverés, amit már több vásárlójuk jelzett feléjük.

Újabban az E.ON nevében is SMS-eket küldenek a csalók, amelyben egy link található számlafizetésről. Az áramszolgáltató azt kéri, senki ne kattintson rá ezekre!

Külföldről érkező, nyelvhelyességi hibákkal teletűzdelt adathalász levelek is terjengenek. Mostanában egyre többen kapnak olyan tartalmú leveleket gmail-es címeikre, miszerint külföldön egy távoli rokonuk elhunyt, számláján pedig nagy mennyiségű pénz maradt, és őt találták meg a vezetékneve alapján örökösnek. Ha időben nem utalják át az összeget az örökösnek, azt lefoglalják, a levélküldő ezért együttműködést és adatokat, illetve végső soron előleget kér – felajánlva, hogy mindent elintéz.

Az e-mailek lehetnek rövidek, de volt, aki egy négyezer karakternél is terjedelmesebbet levelet kapott egy állítólagos togói ügyvédtől, mellékelve az ügyvéd fotóját különféle szituációkban, az állítólagos rokon fotóját, valamint az ügyvéd diplomájának, igazolványának másolatát, bizonygatva, hogy valós dologról van szó.

A napokban szerkesztőségünk postafiókjában is landolt egy hasonló levél, miszerint egészen pontosan hatmillió-nyolcszázezer eurót örököltünk egy elhunyt férfi egyetlen élő rokonaként…

– Mint bárki más, mi is kapunk az e-mail-címünkre adathalász leveleket – osztotta meg tapasztalataikat Konkoly Antal, a szolnoki Team Computer Számítástechnikai Kft. egyik ügyvezetője. – Rendszerint különféle szolgáltatók nevében küldenek kintlévőségek megfizetésére felszólító leveleket. Ezek általában két-háromezer forintos közműtartozások. Sokan be is dőlnek az ilyen e-mailnek, át is utalják, amit kérnek, és csak utólag jönnek rá, hogy átejtették őket.

De mivel ilyen kis összegekről van szó, legtöbbször veszni is hagyják, mivel túl sok hercehurcával jár a feljelentés, és lehet, hogy végül több költséggel járna, mint amennyi a kár.

Azt persze mi nem érzékeljük, hogy összességében nőtt-e az adathalász e-mailek mennyisége, hiszen ezek magát a számítógépet nem károsítják. Vírusok pedig mindig voltak és vannak is, utóbbi időben pedig egyre többen számítógépeznek, olyanok is használják, akik korábban nem, mivel így tartják a kapcsolatot – mondta.

– Több időt is töltenek a gépen az emberek, ilyenkor több olyan helyre is odakattintanak, ahová nem kellene. Tehát nőtt a számítógépek száma, a neten töltött idő, ebből adódóan értelemszerűen nő a vírusfertőzések száma is, de azt nem tapasztaljuk, hogy hatványozottan megszaporodott volna – foglalta össze az informatikai szakember.

A csalók levelei tele vannak hibákkal

Feltehetően adathalászlevelet kaptunk, ha az e-mail tele van nyelvtani hibával, magyartalan, illetve a levélben használt megszólítás általános. Vagyis nem szerepel benne a címzett neve, csupán az, hogy: Úr/Hölgy vagy Cím/Címzett – tudtuk meg dr. Takács Tibor megyei rendőrségi sajtóreferenstől.

Gyanúra ad okot az is, ha a feladó e-mail-címe különféle érdekes karaktereket, vagy épp egy szolgáltatóhoz nagyon hasonló előtagot tartalmaz, vagy ha nem egyértelműen beazonosítható a feladó.

– Körültekintően járjon el, ha arra kérik, hogy a levélben szereplő linkre kattintson, mert pénzvisszatérítése érkezett, vagy ha az üzenetben kérik, hogy a megadott linken frissítse jelszavát. Ha egy ön által ismeretlen személytől e-mailt kap, ami egy weboldalra irányítja el, ahol be kell jelentkeznie, akkor legyen óvatos. Ha ez a személy sürgeti önt a jelszavának, vagy bármilyen adatának megadására, gyanakodjon! – sorolta az intelmeket a sajtóreferens.

Hozzátette, az áloldalak sokszor kinézetükben nagyon hasonlítanak az eredeti oldalhoz, más esetben azonban csak az adott cég arculati elemeit (színek, logók) alkalmazzák egyszerűsített formában.