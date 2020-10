Megszépítik a harmincéves foglalkoztatót Tiszavárkonyban

Felújítási munkákat végeznek a település alkotótelepén.

A már harmincéves, sokak által nyári foglalkoztatóként ismert lábas színt állapota nagyon leromlott, ezt mentik meg az enyészettől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület tagjai és a közreműködő segítők. A munkák az egyesület pályázati pénzből megvalósuló, II. Értékmentő Tábor Tiszavárkonyban elnevezésű program elemeként zajlanak.

A renoválást szeptember 27-én kezdték. A színen oszlopcserét, oldalfalazat-felújítást végeznek, a tetőlécek nagy részét is kicserélték, a cserepeket leszedték és letakarították. A táborban szakmai előadások is elhangzottak. A munkálatok a következő hétvégén is folytatódnak.