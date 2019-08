Megszépülnek a megyebeli iskolák

Festenek, burkolnak, takarítanak Jász-Nagykun-Szolnok megye általános és középiskoláiban. Közeledik a tanévnyitó, szeptemberben már felújított épületek várják a diáko­kat megyeszerte. A Szolnoki Tankerületi Központ harmincnégy intézményében több mint százmillió forintot költ a korszerűsítésre és egyéb munkálatokra.

Mivel az iskolák üresek a nyári időszakban, a kisebb-nagyobb felújításokat ilyenkor végzik el. A karbantartási munkálatok jellemzően javításokat jelentenek: az intézményekben a tisztasági festés, a burkolatok és padozatok javítása zajlik.

– Tavasszal sikeresen lezajlott az intézményi igények felmérése, koordinálása, jóváhagyása – tudtuk meg Szutorisz-Szügyi Csongortól, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerü­leti igazgatójától.

– A munkák versenyeztetése, szerződések kötése, anyagok beszerzését követően a kisebb-nagyobb felújítási munkálatokra harmincnégy intézményben több mint százmillió forintot költünk. A Szolnoki Tankerü­leti Központ fenntartásában lévő, a Szolnoki és Kunszentmártoni járás általános iskoláiban és gimnáziumaiban szep­tember 2-án több mint tizenegyezer tanuló kezdi meg a 2019/20-as tanévet.

A szokásos és szükséges feladatok elvégzése mellett több kiemelt projekt is fut egy időben. Egyebek mellett a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban a tetőtér beépítése és közösségi tér kialakítása is zajlik – válaszolta megkeresésünkre a tankerületi igazgató, aki hozzátette, hogy a pályázathoz kapcsolódva egyedi, a könyvtár berendezéséhez szükséges bútorok is elkészülnek augusztus végére.

– Ugyancsak ehhez a körhöz tartozik a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben zajló Autista Centrum kialakítása, valamint az onnan kiköltöző Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola számára történő megfelelő művészeti telephely kialakítása a Konstantin úti épületben.

– Jelenleg folyamatban van a Széchenyi körúti általános iskola belső nyílászáróinak cseréje is, amely beruházás az önkormányzattal és az intézmény alapítványával együttműködésben valósul meg – emelte ki Szutorisz-Szügyi Csongor.

A kiemelteken kívül hárommillió forintot meghaladó felújítási munkálatok zajlanak a Martfűi József Attila Általános Iskolában, a tiszaföldvári Révay György Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégiumban, illetve a Szolnok Városi Kollégiumban is.