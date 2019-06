Megtartották a Közlekedésrendészeti Verseny gyakorlati részét

Az ország legjobb motoros- és gépkocsizó járőreit látta vendégül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a napokban.

Idén ugyanis Szolnok adott otthont a IX. Országos Szakmai Közlekedésrendészeti Versenynek. A három napos rendezvényre az ország összes megyéjéből és a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományából érkeztek közlekedésrendészeti rendőrök, valamint a verseny történetében először a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központja is képviseltette magát 3-3 versenyzővel. Összesen 21 csapat mérte össze tudását.

Kedden Martfűn tartották meg a KRESZ és szakmai elméleti versenyszámot, szerdán pedig Szolnok belvárosában a gyakorlati részt. Az Ady Endre út és Boldog Sándor István körút kereszteződésében karos forgalomirányításból, a Kossuth téren motoros, a Baross úton pedig gépkocsizó járőr kategóriában mérték össze tudásukat a résztvevők.

– A gyakorlati pályákat az Országos Rendőr-főkapitányság kiképzőbázisának szakemberei állították fel, és nagyon nehézre sikerültek, hiszen a versenyzők szakmájuk legjobbjai, és közülük kell kiválasztani az országos „bajnokokat” – tudtuk meg Dávid Mónika őrnagytól, a megyei balesetmegelőzési bizottság titkárától.

– A legfontosabb szempont, hogy technikailag hibátlanul hajtsák végre a versenyzők a pályát, de az erre fordított időt is figyelembe vették az értékelésnél. A gyakorlati versenyszám olyan életszerű helyzeteket imitált, amelyekkel a mindennapi rendőri munka során lehet találkozni.

– Az alap feladatokon kívül azonban néhány izgalmas elemmel is kiegészült a gyakorlati pálya, például lézerpisztollyal is kellett lőnie a versenyzőknek, de a memóriájukat is próbára tették. A motoros pályán ugyanis egy rendszámot kellett a visszapillantó tükrön keresztül leolvasni, és pillanatok alatt megjegyezni – tette hozzá Dávid Mónika.

Az pedig, hogy kik voltak a legjobbak, a csütörtöki eredményhirdetésen fog kiderülni.