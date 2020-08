Megújul a rendelő Rákóczifalván

Javában dolgoznak a falvai orvosi rendelő felújításán.

A település önkormányzata még a múlt évben nyert el TOP-os pályázaton hatvanmillió forint támogatást az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére. Idén júliusban végre megkezdődhettek a tényleges kivitelezési munkák is.

Mint dr. Túróczi Imre polgármester rámutatott, a korábbi felújítás során már megtörtént a nyílászárócsere, a burkolatok is megújultak, ám problémát jelentett a tető állapota, mely már igencsak elöregedett. A korábbi pályázatnál azonban tetőfelújításra nem volt mód támogatást igényelni.

Az épület energetikai szempontból is korszerűbbé válik, a falakat hőszigeteléssel látják el, kicserélik a kazánt is. Felújítják az orvosi rendelő helyiségeit is. A polgármester elmondta, a munkálatok még két-három hónapig zajlanak.