Megújul a szolnoki, Móra Ferenc úti bölcsőde épülete

A munkálatok javában zajlanak, állványok állnak az épület körül. Jelenleg a külső nyílászárók cseréjét és a szigetelési feladatokat végzik a kivitelező cég munkatársai.

– Közel százhatvanhatmillió forint pályázati és önkormányzati forrásból megvalósuló beruházás az intézmény infrastrukturális és energetikai fejlesztését foglalja magában – tudtuk meg Pókász Endrétől, a városháza sajtószóvivőjétől.

A felújítás során kamerák segítségével megvizsgálják a szennyvízvezeték-rendszert, szükség esetén felújítva azt. Elbontják az acél csapadékvíz-vezetéket, melyeket PVC-csővezetékekre cserélnek. Javítják, vakolják és újrafestik a belső falakat, valamit a tűzvédelemhez és akadálymentesítéshez szükséges munkálatokat is elvégzik.

A kisgyermekes családok által hónapok óta várt felújítás során az épület külső szigetelést is kap, tetejére a környezetvédelem jegyében napelemrendszert helyeznek el. A munkálatok a közeljövőben befejeződnek, takarítás után már el is kezdhetik az eszközök visszapakolását, a csoportszobák berendezését is, hogy a tanévkezdés közeledtével már majd megújult épületbe várhassák a gyermekeket.