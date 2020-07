Megújulnak az orvosi rendelők a Jászkunságban

Idén is jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A napokban kiderült, négy megyei kistelepülés nyert pályázati pénzt orvosi rendelő fejlesztésére és tizenöt község gazdagodhat orvosi eszközökkel. A támogatás az ötezer fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések egészségügyi alapellátásának biztosítását, feltételeinek javítását szolgálja.

Rákócziújfalu közel hárommillió forintot nyert a Magyar Falu Programban orvosi eszközökre. Az egészségházban a védőnő, a fog- és háziorvos dolgozik együtt.

– A pályázat benyújtása előtt egyeztettünk a szakemberekkel, hogy mire lenne szükség. A védőnő kérésére hallásvizsgáló készüléket vásárolunk. A rendelőbe új orvosi ágy, gyógyszerszekrény és defibrillátor is kerül, valamint fogorvosi feladatok ellátásához szükséges eszközöket is beszerzünk – mondta Varga József polgármester. Hozzátette, amint a támogatási összeg megérkezik, el is kezdik az eszközök vásárlását.

A falu egészségháza is felújításra szorul, ugyancsak a Magyar Falu Programban nyerte a település a korszerűsítésre fordítható összeget, tizenegymillió forintot.

– Probléma van a fűtéssel, a kazánt szeretnénk kicserélni, illetve csapadékos idő esetén a víz a bejárathoz folyik, ezt is meg kellene oldani. Klimatizálnánk is az épületet, de a festés és a burkolatok cseréje is a tervek között szerepel. Nincs nagyon rossz állapotban az épület, ezeket a munkálatokat önerőből viszont nem tudná fedezni az önkormányzat. A felújítás várhatóan a jövő évre fejeződhet be – részletezte a polgármester.

A tiszainokai orvosi rendelő épülete is nagyon rossz állapotban van. Az önkormányzat tizennyolcmillió forintot nyert a felújításra.

– A konvektorok kiesnek a falból, a külső vakolat is mállik, nagyon ráfér az épületre a korszerűsítés – mondta Kiss Erzsébet Eliza, a falu vezetője, akitől megtudtuk, fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére és homlokzati szigetelésre lesz elegendő az összeg. – Reméljük, hogy korszerűbb körülmények közé könnyebben csábíthatunk orvost is – mondta. Hozzátette: igyekeznek még idén megvalósítani a beruházást.

Vezsenyen tavaly már sikerült felújítani az orvosi rendelőt, most pedig jó pár orvosi eszközhöz is hozzájuthatnak a nyertes pályázatnak köszönhetően.

– Több mint ötven tételt tudunk beszerezni a pályázati forrásból – mutatott rá Szabó Ferenc polgármester. – A listánkban nemcsak a háziorvosi vizsgálatokhoz szükséges eszközök szerepelnek, hanem olyanok is, melyeknek a védőnő is hasznát látja.

Nagykörűben a nyertes pályázat legjelentősebb beszerzésének a transztelefonikus EKG-készüléket tartják. Mint ahogy a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, ez egy nagyon modern berendezés, és legfőképpen életmentő.

– Az orvos a helyszínen tud EKG-t csinálni, melynek eredménye azonnal megjelenik a megyei kórházban, illetve a nagy egészségügyi centrumokban. A központ egészségügyi szakszemélyzete (asszisztens és kardiológus szakorvos) folyamatos telefonos kapcsolatban van a beteggel, illetve a regisztrátumot küldő személlyel, kikérdezi a panaszait, és azonnal értékeli az EKG-felvételt.

– Szintén nagyon fontos eszköz, amelyik a vérrögképződéssel járó betegségek, illetve állapotok diagnosztizálását, adott esetben kizárását segíti elő – vázolta röviden Túri Tibor. Mindezek mellett természetesen minden, a pályázat segítségével, a közeljövőben beszerzett eszköz is nagyon fontos a település egészségügyi ellátásának szempontjából.

– Kuncsorba orvosieszköz-fejlesztésére közel hárommillió forint támogatást kapott – tudtuk meg Stassné Ullár Hajnalka polgármestertől. Hozzátette, a forrást az orvosi rendelő egészségügyi ellátórendszer eszközeinek fejlesztésére kívánják fordítani.

– Elsősorban az egészségügyi alapellátás biztosítása, a feltéte­leinek javítása a cél. A megfelelő orvosi és számítástechnikai eszközök beszerzésével érhetjük el ezt – mondta a község vezetője. A település orvosával egyeztetve a tervek között egyebek mellett számítógép, orvosi- és nővértáska, szűrő audiométer, véralvadásmérő műszer, vizeletanalizátor, valamint EKG-öv szerepel.

Jászboldogháza önkormányzata a Magyar Falu Programban a már meglévő egészségház egy részének belső felújítására nyújtott be pályázatot. Szűcs Lajos polgármester érdeklődésünkre elmondta, az épület egy része már régóta üresen áll. A rendelőnek ezt a kihasználatlan részét újítják fel a megítélt több mint tizenhárommilliós támogatásból, és állítják újra az egészségügy szolgálatába. Terveik szerint a kivitelezés jövőre valósul meg.

A program keretében közel hárommillió forintból új orvosi eszközöket vásárolhatnak Alattyánon. Egymilliót fordítanak az orvosi rendelő eszközállományának gyarapítására, félmilliót a védőnői szolgálat, másfél milliót a fogorvosi ellátás kap, részletezte Huszár Arnold polgármester. Az alapellátás színvonalát új bútorok, orvosi gépek és eszközök beszerzésével emelik a településen.

Jászszentandrás szintén közel hárommillió forintból orvosi, védőnői és fogorvosi vizsgálatokhoz szükséges eszközökkel gyarapodik. Ezenfelül kicserélik a padokat az orvosi rendelőben – tájékoztatott Kolláth Bálint polgármester. A Magyar Falu Programban Jászjákóhalmának valamivel több mint 2,5 millió forintot ítéltek meg orvosi eszközök beszerzésére.

Berekfürdő is nyert egymillió forintot orvosi eszközökre. Molnár János polgármestertől megtudtuk, magasabb összegre pályáztak, de végül egymillió forintot nyertek orvosi eszközök beszerzésére. Az összegből a védőnőnek vásároltak eszközöket.