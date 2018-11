Megújult a cibakházi rendelő

Hamarosan befejeződik az orvosi rendelő energetikai felújítása.

Hegyes Zoltán polgármester elmondta: a munkálatok során részlegesen kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületet, valamint egy laboratóriumot is kialakítottak az ingatlanban.

Ez utóbbi helyiségben lesz majd lehetőség például a vérvételre, a lakosoknak nem kell más településre elutazni emiatt. A beruházásra negyvenmillió forintot nyert az önkormányzat, ezt az összeget egészíti ki négymillió forinttal a község.

A településvezető hozzátette: a felújítás alatt is ebben az épületben zajlott a rendelés. Abban az épületrészben, ahol még vagy már nem dolgoztak a szakemberek, oda várták a betegeket.

Könnyebbség volt talán, hogy jelenleg üres az egyik háziorvosi körzet, ott csak helyettesítés történik három órában. És bár folyamatosan keresnek új orvost a szabad körzetbe, nem tolonganak a jelentkezők. Annak ellenére nem kell senkinek a praxis, hogy az viszonylag nagy, kétezres létszámú körzet.

– Egészen pontosan senki nem adta be pályázatát egyik alkalommal sem. Egyetlen érdeklődő van jelenleg, de ő is csak most tájékozódik a lehetőségekről – fűzte hozzá a polgármester.

Pedig az önkormányzat nyitott lenne a jelentkezők kéréseire, még szolgálati lakást is kapna az új orvos, vagy bérelne neki egy házat az önkormányzat. A felújítás várhatóan már ezekben a napokban befejeződik.