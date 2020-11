Megújult a községháza és az óvoda is Tiszaszentimrén

Jól indult az év a településen, stabil költségvetéssel, hiány nélkül terveztek. Ám később itt is jelentkeztek a koronavírus-járvány hatásai, egymás után maradtak el a rendezvények, az emberek egy része pedig munka nélkül maradt.

Bár az erőforrásaik végesek, ehhez képest mindenkinek tudtak segíteni, akik az önkormányzathoz fordultak. Fejlesztések és elnyert források tekintetében jó évet zártak, százmillió forint támogatás érkezett a település építésére.

– Nagyon örülünk a Magyar Falu Program lehetőségeinek – magyarázta Koczúrné Tóth Ibolya polgármester. – Csak hogy néhányat említsek, húszmillió forintból megtörtént az óvoda energetikai korszerűsítése, jelentős forrásból újult meg a községháza is – sorolta a településvezető.

– Büszkék vagyunk rá, hogy Újszentgyörgyön zajlik az élet – hangsúlyozta. – Sikerült felújítani a Tiszaszentimréhez tartozó kétszáznegyven lelkes község templomát, mely azóta visszakerült a református egyházhoz. Nemrég elkezdődött az utolsó út útalappal történő ellátása is.

A településvezető úgy véli, a hivatalban dolgozó szakmai stáb munkájának elismerése, hogy Tiszaszentimre volt a Tisza-tavi Templomok útján II. program konzorciumvezetője, melynek keretében tizenkét helyszínen valósultak meg fejlesztések.

Nem állhat meg a munka, 2021-nek is konkrét tervekkel vágnak neki. Szükséges egy műfüves labdarúgópálya létesítése a községben, melyhez forrást kell találni. A helyi csapatok most a szomszédos községekbe járnak át edzéseket tartani. Folytatni szeretnék az úthálózat korszerűsítését, felújítani például a Hajtó utat. Fontos, hogy forrást találjanak a régi újszentgyörgyi iskola tetőcseréjére és az épület állagmegóvására. Hasonló megoldásra váró feladat az önkormányzati konyha és a művelődési ház tetőcseréje is.