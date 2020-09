Megújult a Vöröskereszt Mária úti épülete Szolnokon

A Magyar Vöröskereszt tizenegy ingatlana újult meg az elmúlt időszakban, köztük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezet székháza is. A beruházásról tegnap Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának főigazgató-helyettese és Juhász Éva megyei igazgató közösen tartott sajtótájékoztatót.

– Korábban nem volt olyan uniós támogatás, ami a karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztését támogatta volna. Nagy szükség volt már rá, hiszen az épület rossz állapotban volt. A felújításra Szolnokon ötvennyolcmillió forintot költöttünk. A tetőszerkezet cseréje elengedhetetlenné vált, így új faszerkezetet építettek és cserepeztek, a bádogozási munkálatok még hátra vannak. A fűtési rendszer gyakori hibákkal működött, valamint új elektromos rendszer kiépítésére is szükség volt. A járdát és az ingatlant is akadálymentesítették. A nyílászárókat is kicserélték, hogy gazdaságosabban működhessen az épület – részletezte a beruházást Nagy Gábor.

A mindennapi működést segítő eszközöket szereztek be köztük irodabútorokat, informatikai eszközöket, és a szakmai munkát segítő gyermek és felnőtt újraélesztési gyakorlóbabát, valamint félautomata defibrillátort is.

– A beruházás során, a korábban használaton kívüli helyiségeket is átalakították, a termek oktatás és vizsgáztatás helyszínéül szolgálhatnak majd. A korszerűsítésnek köszönhetően az ügyfélkiszolgálás színvonala is javult – fűzte hozzá Juhász Éva megyei igazgató.