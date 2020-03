Megújulva közlekedik a körűi komp

A Tisza két partja, Nagykörű és Fegyvernek között jelentős forgalmat lebonyolító kompot két héttel ezelőtt tették újra vízre, azóta a megszokott, tavaszi menetrend szerint fogadja az átkelni szándékozókat.

Az önkormányzati tulajdonban lévő közlekedési eszköz egy önerős pályázat segítségével újulhatott meg. A felújítást a komp üzemeltetője végezte el.

— Javítottuk, helyenként cseréltük a padlózatot. Megerősítettük a felhajtó rámpákat, cseréltük a koptató síneket, pótoltuk a hiányzó részeket, illetve plusz síneket is helyeztünk el. Mindezek mellett elvégeztük a külső- és belső festést is — mondta el érdeklődésünkre Bartos Tibor. Az üzemeltető vállalkozás vezetője hozzátette, a felújítás keretében hatósági parti szemle és lemezvastagság-mérés is történt.

A maximálisan 20 tonna teherbírású átkelő komp tehát megújulva várja a Tiszán átkelni vágyókat, akik a jelenlegi helyzetben kicsit kevesebben vannak, de az üzemeltető reméli, hogy a nyári időszakban újra visszatér a megszokott forgalom a két tiszai település, Nagykörű és Fegyvernek között.