Megújulva nyílik meg szombaton a szolnoki szabadstrand

– Célunk volt, hogy igazi élményparkot hozzunk létre – emelte ki Lits László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője a pénteki, szabadstrandnál tartott sajtótájékoztatón.

Az elhangzottakból kiderült, mindez sikerült. Aki a szabadstrandra látogat, a fürdőzés mellett számos szabadidős tevékenységnek is hódolhat. A mentett részen egy modern játszótér épült, új strandröplabda-pálya is létesült, s megújult a sportpálya is.

Ahogy arról Fejér Andor alpolgármester beszámolt, sikerült bővíteni a strand kiszolgáló infrastruktúráját újabb vizesblokkokkal, valamint kerékpártárolókkal.

– A mentetlen részen növekedett a strand területe, két büfékonténer üzemel, kettő vízi mentőállomás van már és egy mobil stéget is elhelyeztek mentőcsónakkal és üzemel a kutyás strandrész is – sorolta a lehetőségeket Szolnok alpolgármestere. – Az elmúlt év tapasztalata, hogy komoly érdeklődés van a szolnoki szabadstrand iránt, tavaly ugyanis több mint tízezren látogatták meg azt. Ez ösztönzött minket arra, hogy bővítési lehetőségeket keressünk – emelte ki Fejér Andor.

A strand szombat délelőtt nyitja meg a kapuit a fürdőzni vágyók előtt, az első ötven látogatónak két fős ingyenes motorcsónakázási lehetőséget is felajánlanak.