Megyei közgyűlés: napirenden a munkaügyi balesetek és a foglalkoztatás

Többek között a megye aktuális munkaerő-piaci helyzetéről és a munkaügyi ellenőrzések tapasztalatairól hallgattak meg beszámolót a megyei önkormányzat képviselői pénteki ülésükön.

A megyei közgyűlés elsőként a térség természetvédelmi helyzetét vitatta meg. Felvetődött többek között a Tisza-tó állapota. Több képviselő említette, milyen problémákat okoz az egyre csökkenő szabad vízfelület, illetve Tisza felső szakaszáról érkező nagy mennyiségű szemét.

Dr. Németh Mónika, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője a munkaerő-piaci helyzetről szóló összefoglalójában hangsúlyozta, hogy az országos helyzethez hasonlóan a megyében is egyre kedvezőbben alakulnak ezek az adatok.

Bár az átlagtól még elmarad a 66,1 százalékos foglalkoztatási arány, a tendenciák folyamatosan javulnak.

Továbbra is gondot okoz viszont, hogy az álláskeresők között nagyon nagy a szakképzetlenek, illetve nyolc osztályt végzettek aránya. A hozzászólók elsősorban a piaci szempontból hasznos képzésekre hívták fel a figyelmet, illetve arra, hogy a jelenlegi adatok szerint 2700 külföldi munkavállaló dolgozik a megyében.

Emellett szó esett arról is, hogy egyes településeken a 25 év alattiakat is be kellene vonni a közmunkaprogramba, hiszen más módon egyszerűen nincs lehetőségük munkához jutni.

Az elmúlt időszak munkaügyi ellenőrzéseiről szóló beszámoló kapcsán pedig elhangzott, hogy a legtöbb munkaügyi baleset a szabálytalan munkavégzés miatt következik be. Az ellenőrzések során az elmúlt évben 12 alkalommal került sor bírság kiszabására, a feltárt szabálytalanságok között pedig leggyakrabban biztonságtechnikai hiányosságok fordultak elő.