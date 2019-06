Megyénk csapata nyert a katasztrófavédelem pecaversenyén

Hetedik alkalommal rendezték meg az ózdi „Stégmester” elnevezésű katasztrófavédelmi horgászversenyt a közelmúltban. Az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezte megmérettetésen megyei csapat is horgászbotot ragadott, és igen szép mennyiségű uszonyos megfogásával el is hozta a győztest illető vándorkupát.

Idén is nagy érdeklődés övezte a katasztrófavédelmi horgászversenyt, jól mutatja ezt, hogy huszonnégy háromfős csapat – köztük a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói, Dorka István, Molnár Csaba és Kovács László Csompó Vadászok nevű gárdája – döntött úgy, hogy összeméri halfogó tudását a helyi horgásztavon.

A közel huszonnégy órás megmérettetés múlt pénteken, tizenhárom órakor vette kezdetét, és másnap délig áztatták a felcsalizott horgokat. Nem is hiába, a tó gondoskodott sikerélményről a pecásoknak, a résztvevők összesen 436,69 kilogramm halat akasztottak meg. Az előző hét időjárásával ellentétben, a természet szerencsére kedvezett a szabadidős rendezvénynek, napsütésben indult a verseny, ahol a kapások figyelésén és a halak fárasztásának izgalmán túl a jó társaság, a közösen eltöltött idő is meghatározó volt.

Legtöbbjüknek a terep, vagyis a vízterület sem volt ismeretlen, hiszen sokan már visszatérő vendégei a Stégmesternek.

A résztvevők egy-egy horgászbotot használhattak, szabadon döntve fenekező vagy úszós készség mellett. Volt, aki feederezett, volt aki bojlival igyekezett minél több kopoltyúst lépre csalni, de az úszók sem maradtak mozdulatlanok. Az etetőanyagok széles palettáját vetették be, a így az uszonyosok is gond nélkül találhattak ízlésüknek megfelelő bekapnivalót, annak ellenére is, hogy a szemes etetőanyag (például kukorica) szórása tiltott volt.

A versenyszabályzatnak megfelelően, a katasztrófavédő sporttársak merítőszákot és pontymatracot használtak, a horog ütötte sebeket pedig fertőtlenítették. Nem véletlen, hogy gondosan ügyeltek a halak épségére, a kifogott zsákmány ugyanis nem a tepsiben vagy a bográcsban végezte, hanem mérlegelés után mindegyiket visszaengedték a vízbe. A versenyzők így akár újra ki is foghatták ugyanazt a halat.

A ragadozó halak nem számítottak bele a mérlegelésbe, azonban ha valaki egy tokot húzott ki a partra, annak automatikusan hat kilót írtak jóvá.

Magasan verték a mezőnyt a jászkunsági pecások

A legeredményesebb halfogók szombat délután vehették át a nekik járó díjat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Csompó Vadászok összesen 100,83 kilogramm fogással szerezték meg a győzelmet, jelentősen megelőzve a második helyezett Pest megyei MRK csapatát, mely csak 45,34 kiló kopoltyúst akasztott. Harmadik helyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Halbarátok végzett 44,13 kiló hallal.