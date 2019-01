Megyénk ismert személyiségei meséltek arról, mit várnak az idei évtől

Vajon mit hoz a ránk köszöntött új esztendő? Mit tartogat számunkra a hivatásban és a magánéletben, s mivel lennénk elégedettek, ha majd év végén megvonjuk az idei esztendő mérlegét?

Nemrég arról kérdeztünk jó néhány megyénkben élő, vagy szorosan a Jászkunsághoz köthető ismert személyt, üzletembert, művészt és sportembert, hogy mit hozott számukra az elmúlt esztendő, mire emlékeztek szívesen, vagy éppen mi lenne az, amit adott esetben elfelejtenének az óévből. Melyek voltak azok a tervek, amelyeket sikerült megvalósítaniuk, s melyek elvégzése maradt az idei esztendőre.

Az év eleje mindig a tervezés, a tervezgetés ideje. Amikor felállítjuk azokat a mércéket, amiket követni akarunk, amikor különféle elhatározásokat teszünk. Most, immár az új, reményteli 2019-es esztendőt taposva ugyanezt tettük meg. Csak ezúttal arra kértük interjúalanyainkat, hogy hagyományos kis év eleji nyilatkozataikban azt osszák meg olvasóinkkal, mit várnak, remélnek a most kezdődő esztendőtől szakmájukban, vagy éppen magánéletükben, mivel lennének elégedettek jövő ilyenkor.

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott

– A megkezdett úton haladunk tovább 2019-ben, a hatékony és versenyképességet segítő, ügyfélbarát hivatali működés irányába. Kormányhivatalunk eddig is jelentős lépéseket tett ezen az úton, ennek érdekében kell dolgoznunk az előttünk álló években is. Munkatársaimmal közösen arra törekszünk, hogy a kitűzött célt minél előbb elérjük. Várom és egyben biztos vagyok abban, hogy az együttes tenni akarás tovább erősíti és fejleszti hazánkat, megyénket.

Markó Ferenc, abonyi helytörténet-kutató

– Elsősorban a munkámban várok új dolgokat 2019-ben. Hiszen két környékbeli kutatásomban is nagy előrelépést remélek. Egyrészt az abonyi Nagy-Vigyázó-kastély történetére szeretnék végre pontot tenni. Rengeteg ugyanis még a rejtély az épület körül. Másrészt pedig a roncskutatásban várok áttörést. Egy 1944 novemberében eltűnt második világháborús repülőgépet szeretnék megtalálni, melynek valószínűleg Cegléd közelében veszett nyoma.

Dr. Bischof Zsolt, a Béres Zrt. szolnoki gyárának igazgatója:

– Az előzetes terveinknek megfelelően zártuk az évet. Az egészségmegőrző, betegségmegelőző készítmények piaci fogyasztása növekedett, megőriztük vezető pozíciónkat a szegmensben, új termékeink piaci bevezetései sikeresek voltak. 2019-ben további kiegyensúlyozott növekedést várunk. Mindezekhez kedvező hazai és nemzetközi gazdasági környezet várható, és vélhetően tovább erősödik az emberek egészségtudatos fogyasztása is.

Szabó Sándorné, az Év Önkéntese

– Továbbra is szeretnék önkénteskedni, bízom benne, hogy 2019-ben is szükség lesz a munkámra. Szeretnék segíteni, amíg csak lehet, remélem, egészségi állapotom is engedi, bár ezen nem szoktam aggódni. Azt már tudom, hogy év elején ruhatárosnak várnak. Minél több olyan felkérést szeretnék, ahol emberekkel dolgozhatok, és új ismeretségeket köthetek. Annak is örülnék, ha minél több fiatal jönne önkénteskedni, így ha mi, idősebbek kiesünk, lesz utánpótlás.

Dávid Mónika, az MBB titkára

– Az új évtől még jobb baleseti mutatókat várok, és hogy tovább csökkenjen a halálos esetek száma. A megyei baleset-megelőzési bizottság további célja a biztonsági öv viselésének százszázalékos elérése, az ittas vezetés megszüntetése. Ám ehhez arra van szükség, hogy az új évben mindenki egyénileg gondolja át, mit tehet a biztonságos közlekedés érdekében. Idén Szolnok ad otthont az országos rendőrszakmai versenynek, melyre nagy erővel készülünk, s bízunk benne, jó hírét viszi városunknak.

Győri Péter Benjámin, evangélikus lelkész

– Szolnok óriási lehetőségek kapujában áll. Az evangélikus gyülekezettel azon vagyunk, hogy minél inkább a megyeszékhely javát szolgáljuk, hogy lehetőségeivel jól tudjon élni. Ezért reméljük, hogy a templomot bővítő, a 21. század igényeihez igazító „adapterházunk” megvalósul, illetve az ifjúsági házunkat is megnyithatjuk a fiatalok előtt. Szeretném, ha a következő évben a város nyilvánossága számára érzékelhető lenne közösségünk jótékony hatása, szolgálata.

Tóth Ádám, a Szolnoki Olaj kosárlabdázója

– Kétségkívül jól sikerült a tavalyi esztendő, hiszen megnyertük a magyar bajnokságot és a kupát is. Mindezt meg akarjuk ismételni az idén is. Féltávnál jól állunk, vezetjük a bajnoki tabellát. Emellett érdekeltek vagyunk a nemzetközi porondon, ahol nem mondtunk le a továbbjutásról. Mindezekhez meg kell, hogy maradjon a jó csapatszellem, és hogy sérülésmentesen játsszuk végig a az évadot. Természetesen továbbra is számítunk remek szurkolótáborunk támogatására.

Subicz Dániel, az év e-sportolója:

– Ismét sikeres évet tudhatok magam mögött, hiszen a spanyol nemzeti ligában a második, a francia nemzeti liga döntőjében pedig az első helyezést sikerült megszerezni. A versenyek alkalmával rengeteget utaztam, sok szép helyen megfordultam, és a jövő évem is mozgalmasnak ígérkezik. Továbbra is keményen dolgozom, hogy még jobb legyek. A célom pedig az, hogy bekerüljek az európai ligába, és hogy legalább újra nemzeti döntőt nyerjek.

Eörsi Rita, nagyrévi lovas polgárőr

– Nagy kérésem volna az új esztendőre: szeretném, ha nem veszíteném el egyetlen szerettemet sem a következő évben, ha egészség és boldogság lenne a környezetemben. Állattartással is foglalkozom, eredményes évet várok 2019-től a ló- és marhaágazatban. 2018-ban én lettem a helyi lovas polgárőrség vezetője, jó lenne, ha a társaim még aktívabbak és motiváltabbak lennének, lovagló kis tanítványaim pedig még ügyesebbek és lelkesebbek.

Oláh Csenge, szolnoki diákpolgármester

– Azt várom az idei évtől, hogy amit elkezdtünk a diáksággal, azt ugyanilyen lendülettel és lelkesedéssel tudjuk folytatni. A programok, amik megvalósításra várnak, azok létrejöjjenek, az elkezdetteket pedig be tudjuk fejezni. Ha egy dolgot ki kell emelnem ezek közül, akkor az a lakatfal, mert úgy érzem, arra tényleg nagy szüksége van a városnak. Emellett természetesen azt kívánom, hogy 2019 békében, boldogságban és zökkenőmentesen teljen.

Kovács Béláné, a Görbe János színkör rendezője

– Decemberben immár huszonkettedik alkalommal mutattunk be új darabot közönségünknek. Ezúttal Vaszary János: A vörös bestia című bohózatát vittük színpadra. Az idei esztendőben is folytatjuk a munkát, április-májusig játsszuk a bohózatot, majd nyáron pihenünk. Szeptemberben új színdarabot kezdünk el próbálni, amit decemberben szeretnénk bemutatni. Reméljük, hogy sok örömet szerzünk ott helyben, a jászárokszállási közönségnek.

Karcagi Nagy Zotán, magyarnóta-énekes

– A feleségemmel idén ünnepeljük a 34. házassági évfordulónkat. Nyolcadikos fiam most áll pályaválasztás előtt, a lányom már férjnél van, Léna unokánk augusztusban lesz egyéves. Harminckét éve készülnek velem rádió- és tévéfelvételek, remélem, 2019-ben is lesz lehetőségem újakra a Duna és a Muzsika Tv-ben és a Dankó Rádióban. Számos hazai és külhoni fellépésre van már felkérésem. Nyáron családi kerékpártúrát tervezek a Tisza-tó körül.

