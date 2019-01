Ilyennek látták 2018-at megyénk közismert személyiségei

Ismét itt az év vége, búcsúzunk egy újabb esztendőtől. Vajon hogyan élték meg megyénk közismert személyiségei 2018-at? Milyen sikereket, örömöket, esetleg kihívásokat, bánatokat hozott munkájukban és magánéletükben? Milyen emlékezetes momentumokat emelnek ki a hátunk mögött hagyott év rengeteg fontos pillanata közül?

Arról kérdezünk jó néhány, megyénkben élő vagy szorosan a Jászkunsághoz köthető ismert személyt, üzletembert, művészt és sportembert, hogy számukra mit hozott az elmúlt esztendő, mire emlékeztek szívesen, vagy éppen mi lenne az, amit adott esetben elfelejtenének az óévből.

Melyek voltak azok a tervek, melyeket sikerült megvalósítaniuk, és melyek elvégzése maradt az idei esztendőre?

Többen is világbajnokok lettek, míg másoknak egészen máshogy teljesült az álmuk. Sokan büszkék a munkájukban elért sikerekre, míg mások gyermekeik, unokáik előremenetelét emelték ki a legörömtelibb eseményként – ezúttal is tizenkét közismert, érdekes személyiség osztja meg gondolatait hivatásáról és magánéletéről a Szoljon.hu olvasóival.

Erdős Barbara – Világbajnok cukrász

– Nagyon sikeres év volt az idei számomra. Befejeztem a tanulmányaimat, utána pedig a rengeteg munka is meghozta az eredményét. Fantasztikus érzés, hogy olyan dologgal foglalkozhatok, amit szeretek csinálni.

– Idén megvalósítottam az egyik álmom, gasztronómiai világbajnok lettem! Nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik végig mellettem álltak, biztattak, támogattak. Remélem, hasonlóan sikeres évek állnak előttem, és tovább „élhetem” az álmaimat.

Fejes Lőrinc – Kiskörei szakaszmérnök

– Kettős jubileumi évünk volt idén, ezt méltó módon sikerült megünnepelni. Negyvenesztendős a Tisza-tó, ennek apropóján megjelent egy kiadványunk is. Megkezdődött a negyvenöt éves kiskörei vízlépcső időszerű rekonstrukciója, mely 2021-ig tart.

– Személy szerint pedig annak örülök a legjobban, hogy szeretteim közül mindenki egészséges, és megtalálta helyét az életben. A stabil, gondmentes családi háttér természetesen a munkámban is sokat segít.

Tatainé Földvári Márta – a Szolnoki Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke

– Tartalmas év volt 2018, sok minden történt a szakmánkban Szolnokon. Fontos momentum volt, hogy elindult a Boldog Iskolák program a megyeszékhelyen.

– A város kiemelt helyzetben van, mert a program itt hálózat formájában működik, ez pedig a kollégák áldozatos munkájának köszönhető. Elindult az ifjúsági és serdülőpszichiátria fejlesztése is. Szerencsére a családunk is harmonikus, és nagyon várjuk az új évet.

Szalay Ferenc – Szolnok polgármestere

– Eseménydús, igen sikeres esztendőt zárt Szolnok. Az erősödő gazdaság tovább csökkentette az állástalanok számát, emellett számos beruházást adhattunk át, vagy kezdhettünk el. Négymilliárd forintot kaptunk a Szigligeti Színház teljes felújítására, több mint hétmilliárdot a tiszaligeti fürdő építésére.

– A Véső úton már épül a strand és az ország egyik legmodernebb sporttelepe, miközben orvosi rendelőket, iskolákat, óvodákat építettünk újjá. Az M4-es épül, jövőre pedig egymást érik a városfejlesztő építkezések.

Szutorisz-Szügyi Csongor – a Szolnoki Tankerület igazgatója

– Igazán eredményesnek mondhatjuk a most záruló esztendőt, hiszen több mint húsz pályázat keretében valósultak meg fejlesztések az intézményeinkben.

– Közel két és fél milliárd forintból az összes iskolánkat érintően történtek infrastrukturális beruházások, eszközfejlesztések, továbbképzések, melyből a tankerületben dolgozó közel ezerötszáz pedagógus túlnyomó többsége részesült. Soha rosszabb évet tehát, mint a 2018-as volt!

Tóth László – Alezredes, a megye év rendőre

– Az idei év különleges volt számunkra, mivel mi szerveztük meg az Országos Bűnügyi Technikai Versenyt, mely nagy sikert aratott. Emellett súlyos bűncselekmények sikeres felderítéséért én és egyik kollégám országos szintű elismerést vehettünk át.

– Júliusban kineveztek az osztályvezetői feladatok ellátására, szeptemberben pedig megkaptam a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Év Rendőre címet. Erre az évre úgy tekintek vissza, mint életem eddigi legsikeresebb, és egyben legdolgosabb évére.

Bodonyi Dóra – A szolnoki KKKK világbajnok kajakosa

– Nyugodt szívvel mondhatom, hogy jól sikerült számomra az idei esztendő. Az olimpiai számok közül tagja voltam az ötszáz méteren világ- és Európa-bajnok négyesnek.

– Egyéniben pedig ezer méteren világbajnoki címet, míg ötszáz méteren világkupaezüstöt szereztem. Mindezeknek köszönhetően beválogattak a tokiói olimpiai keretbe. Edzőmmel, Hadvina Gergővel most is azon dolgozunk, hogy a következő évad is hasonlóan sikeres legyen.

Nagyné László Erzsébet – főigazgató, karcagi Kátai Gábor Kórház

– Talán a legnagyobb vágyam teljesült idén, amikor sikerült a komplex középfokú nyelvvizsgám. Így a mesterdiplomámat is átvehetem.

– A nagyobbik fiam országos különdíjat ért el a BMI képzésén megírt diplomamunkájával, a kisebbiket pedig felvették a gimnáziumba. Munkahelyemen örömöt jelentett számomra az ápolóképzés folytatásának biztosítása, az új szakorvosok foglalkoztatása, pályázataink sikere és még sorolhatnám…

Molnár László – A Szolnoki Szigligeti Színház színművésze

– Ebben az évadban eddig jelentősebb szerepem nem volt, viszont a korábban rendezett Janika és az Anconai szerelmesek a fővárosban is sikerrel ment az idén, emellett ebben az évben a Hárman a padon című darabot rendeztem a Szín-Mű-Helyben.

– Talán egy hiányosságot tudok mondani: megfogadtam, hogy minden évben új önálló verses estet indítok, ez idén nem sikerült. A szakma mellett fontos a kiegyensúlyozott magánélet, ez az idén sem hiányzott.

Kádár Edit – PR- és kommunikációs referens, Szolnoki Szimfonikus Zenekar

– Idén is bőségesen volt munkám – hála ezért a sorsnak. A zenekar egyre elismertebbé válik a megyében és az országban, sőt ebben az évben Európa is megnyitotta előtte kapuit.

– Hiszem, hogy ehhez a folyamathoz én is hozzájárultam eddigi tevékenységemmel. Magánemberként is főként a munkám határozza meg az életemet, mert mindig is a kultúra, a művészet szolgálatát tekintettem legfontosabb feladatomnak.

Tóth Tibor – helytörténész, a FÉBE elnöke

– Lokálpatrióta ember lévén fontos, hogy szülővárosom életében is eredményes évet zártunk. Német gyár kezdte el működését, egy indiai cég betelepül. Huszonöt éves a város és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete, aminek alapító elnöke vagyok.

– Három könyv jelent meg ebből az alkalomból. Személyes siker volt a Jászságért Díj kitüntetés elnyerése, öt évtizedes közösségi munkám koronája ez. Unokánk az ősszel kezdte el tanulmányait, szorgalmas, jól bánik a betűkkel és számokkal.

Németh Ádám – Megyei katasztrófavédelmi szóvivő

– Nagy változás történt az életemben idén azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lettem. Teljesen más szerepkörben kell helytállnom, hiszen korábban rádiós hírszerkesztőként dolgoztam: akkor én kérdeztem, most pedig tőlem kérdeznek.

– Az idei esztendő a tanulásról szólt számomra, és hasonlóan fog telni a következő esztendő is, hiszen ebben a szakmában is rendre meg kell újulni.

