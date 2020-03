Megyénkben folyamatosan volt munkájuk a vállalkozóknak

Országosan jó évet zárhatott tavaly az építőipar, ami megyénkre is jellemző. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, a megyei székhelyű építőipari termelés értéke megyénkben 2019-ben elérte a 64 757 millió forintot, míg 2018-ban 56 048 millió forint volt. Ez egy év alatt 8706 milliós növekedést jelent. Magánszemélyeknél és vállalkozásoknál egyaránt történtek építkezések és felújítások.

Új lakásból tavaly országosan 20 százalékkal több épült, mint egy évvel korábban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az elmúlt év során 403 új lakásépítési engedélyt adtak ki, míg az előző évben 387-et, 2017-ben pedig 338-at.

– A múlt évet nagyon feszített munkatempó jellemezte, jelentős megrendelésállománnyal – támasztotta alá az adatokat Lángi Gyöngyi, a főként Szolnokon és környékén tevékenykedő Lángi Építőipari és Szolgáltató Kft. kereskedelmi vezetője is. – Több munkára is igény mutatkozott, mint amennyire kapacitásunk volt, a munkaerőhiánnyal továbbra is küzdünk, a dolgozók jönnek-mennek egyik cégtől a másikhoz.

Idén a megkeresések száma csökkenést mutat, de még korai megítélni, hogy ez milyen mértékű. Hiszen a nyári időszakban szoktak a legtöbben hozzánk fordulni. De télen sem álltunk le, mi egyébként is úgy szoktuk a feladatokat szervezni, hogy a leghidegebb hónapban is dolgozunk, ilyenkorra időzítjük a belső munkákat.

A társasházi lakásokat folyamatosan tervezzük, a családi házas megkeresés már kevesebb, a 2020-tól a huszonhét százalékra emelt áfa nagyon megnövelte az árakat. Korábban a csok sokat lendített a lakásépítési hajlandóságon – mutatott rá. – A társasházi lakásokra folyamatosan mutatkozott igény, így a most épülőfélben lévő lakások is elkeltek már, azonban észre lehet venni, hogy az érdeklődők száma fogyatkozik. Azok nagy része, akik korábban befektetési céllal vásároltak ingatlant, most államkötvénybe fektették a pénzüket.

Céges megrendelés viszont volt, a nagyobb vállalkozásoknál felújítási, átépítési munkákra volt igény. Lángi Gyöngyi azt is elmondta, azt örömmel állapították meg, hogy 2020-ra már van annyi munkájuk, ami leköti egész évre a kapacitásukat. De azzal számolnak, hogy csökkenni fog a lakásépítési kedv. Rámutatott, hogy indultak új építőipari cégek, ezek biztos, hogy konkurenciát jelentenek, de valószínű, megvan már a megrendelői körük, különben nem is érné meg céget alapítaniuk.

Az eladott építőanyagok mennyisége is tükrözi a megnövekedett építési kedvet.

– Elfogadhatóan alakult a tavalyi évben a forgalmunk, folyamatos volt a növekedés, ami az elmúlt három évre is jellemző. Szerkezeti áru, szigetelés és száraz építőelemek is egyaránt jól fogytak – nyilatkozta Fejes Tóth Lajos, az építőanyagokat árusító Lambda Systeme Kft. kirendeltségvezetője. A cég a lakossági építkezéseken túl nagyobb, állami beruházásokhoz is értékesít építőanyagot.

– Az idei év eleje a 2019-eshez hasonlóan alakult. A múlt év első felében komoly hiány mutatkozott például szigetelőanyagból, ennek ellenére folyamatos volt az igény. Ez évben nincs hiány egyelőre semmiből, keresik is az építőanyagokat.

Erőteljes piacnövekedésre 2020-ban már nem számítunk, de bízunk benne, hogy a tavalyi év eredményeit tudjuk majd hozni.