Megyénkben is dupla annyi küldeményt visz ki a posta ilyentájt

Aki nem legalább két héttel karácsony előtt rendelt ajándékot, már rizikót vállalt be, hiszen ilyenkor, december közepén már dupla akkora a csomagforgalom az év többi időszakához képest.

A Magyar Posta idén is felkészült a megnövekedett forgalomra, bővítette logisztikai bázisait, és plusz csomagkiadó helyeket állított be a nagyobb postákon.

– Még mindig nem érkezett meg az a küldemény, amit még december kilencedikén rendeltem – osztotta meg csomagküldéssel és rendeléssel kapcsolatos idei tapasztalatát a szolnoki Ivett. Elárulta, az egyik gyermeke számára rendelte meg interneten az áhított játékot, de még nem hozta ki a futár. Attól tart, hogy nem érkezik meg szentestére…

– Már elkezdtem gondolkodni egy B-terven, ugyanis bármi közbejöhet ilyenkor, karácsony környékén. Legközelebb biztosan hamarabb rendelek, úgy tűnik, még ez az idő sem elég biztosíték arra, hogy időben nálam legyen az ajándék, és megnyugodjak – fogadkozott a szolnoki anyuka.

Nem Ivett lehet az egyetlen, aki most izgul a rendelése miatt. Az egyik szolnoki csomagszállító cégtől megtudtuk, de­cember első heteiben megduplázódott a forgalmuk.

– Átlagosan ezerkétszáz-ezerháromszáz csomagot szállítunk ki naponta. Ma már a délelőtti órákban elértük a kétezer-ötszázat – mondta a számokról Bujáki Sándor, a Bujáki Kft. tulajdonosa. A cég szerte a megyében és a Tápióságba szállít, összesen tizenöt autóval. Karácsony közeledtével azonban ez a gépjárműállomány nem elég. Ilyenkor plusz hat autót, vagyis huszonegy járművet indítanak útnak naponta, hogy időben kivigyék mindenkihez a csomagot. Csakhogy még így sem megy mindig minden zökkenőmentesen.

– Van olyan, hogy a mi hibánkból késik a kézbesítés, mert nem érünk ki mindenhova időben, ez a közlekedési helyzettől nagyban függ. De olyan is gyakran előfordul, hogy az ügyfél nincs otthon, és azt mondja, majd máskor vigyük. Megesik az is, hogy nem jó a telefonszám vagy a cím. Valami mindig adódhat… – hangsúlyozta a szakember. Éppen ezért azt tanácsolja, hogy karácsony előtt minimum két héttel rendeljék meg a csomagot, hogy az ünnepre biztosan odaérjen a küldemény, hiszen nem csak náluk, minden csomagszállítónál drasztikus a forgalomnövekedés ilyenkor. Például a Magyar Postánál is.

– Az elmúlt években az online kiskereskedelem dinamikus növekedésével párhuzamosan a csomagok és árutartalmú küldemények száma is folyamatosan nőtt. A posta várakozásai szerint az idei karácsonyi szezonban – mely nagyjából az utolsó negyedévet jelenti – várhatóan mintegy tizenöt százalékkal emelkedik a kézbesítendő árutartalmú küldeménymennyiség az előző év azonos időszakához képest – válaszolta kérdésünkre a Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztálya.

Hozzátették, tapasztalataik szerint a küldemények száma már októbertől megemelkedik, majd no­vemberben az akciós hétvégék szintén komoly forgalmat okoznak. A legforgalmasabb időszak mégis a decemberre esik, általában a hónap első két hete a karácsonyi szezon csúcsidőszaka. Idén is a múlt héten érkezett a legtöbb csomag a posta logisztikai üzemeibe.