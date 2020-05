Megyénkben is lecsendesítette az ingatlanpiacot a vírushelyzet

A vírushelyzet a korábban pörgő ingatlanpiacra is rányomta bélyegét. A korlátozások idején elmaradtak a megtekintések, a kínálatot felmérő keresgélést elhalasztották az leendő vásárlók, de sokan az eladással is kivárnak.

Néhol már kezd magára találni a piac, Csőke István értékesítő (képünkön) szerint Törökszentmiklóson már ismét keresik az ingatlanokat.

– Jelentősen lelassultak a folyamatok az ingatlanpiacon – osztotta meg tapasztalatait Fekete Sándorné, a Duna House szolnoki irodavezetője.

– Sok tulajdonos nem állt el ugyan eladási szándékától, de amíg tart a vírushelyzet, nem szeretnék, hogy az érdeklődők keressék fel őket. De most, hogy a korlátozások egy részét feloldották, az érdeklődők is aktívabbak lettek.

Óvatosabbak az eladók, bizonytalanok a vevők

Az árakon egyelőre nem érződik mindezek hatása. Nyilván önként senki sem szeretné csökkenteni az árakat, bár a vásárolni szándékozók ebben reménykednek.

A szolnoki irodavezető arról is beszámolt, hogy közvetlenül a korlátozások bevezetésének kezdetén még nem volt észrevehető a visszaesés, a korábban már leegyeztetett időpontokban megtörténtek a találkozások. Csak a veszélyhelyzet harmadik hetétől volt érezhető a megtorpanás. Onnantól elmaradtak azok, akik még csak puhatolóznak, nézelődnek, felmérik a kínálatot, és csak azok jelentkeztek, akiknek tényleges vételi szándéka volt. Az adásvételek megtörténtek, a banki ügyletek, hitelügyintézések lezajlottak, tehát a vírushelyzet alatt sem állt le teljesen a munka. De az érződött, hogy mindenki kivár.

– Arra számítunk, hogy most már erősödni fog a piac, persze nem tudjuk, mit eredményez még ez a helyzet. A cégünk prognózisa is biztató. Mindenesetre a tulajdonosi és a vevői oldal is azt szeretné, hogy mielőbb rendeződjön a helyzet.

Arra számítanak, visszaáll a vírus előtti állapot

– A másfél hónap jelentős visszaesése után itt most kimondott érdeklődés mutatkozik az ingatlanok iránt – mondta hírportálunknak Csőke István törökszentmiklósi értékesítő.

– Korábban is volt ugyan kereslet, de jóval visszafogottabb, kínálati oldalon is látszott, hogy kivárnak, nem adták be meghirdetésre az ingatlanokat. Most viszont beindult a piac, lakást és családi házat egyaránt keresnek. Törökszentmiklóson például lakáshiány van, családi házakat viszont kínálnak eladásra. Minimális árcsökkenés tapasztalható. Arra számítunk, hogy hamarosan visszaáll a vírus előtti állapot, és beindul a forgalom.

A Jászságban teljesen leálltak az ügyletek

Bányai Zoltán ingatlanszakértő, a jászberényi Szikla Ingatlaniroda vezetője viszont arról számolt be, hogy a Jászságban lényegében teljes mértékben leálltak az ingatlanügyletek a vírushelyzet idején.

– Most is van a kínálatunkban több olyan lakás, amire a járványhelyzet előtt szinte azonnal lett volna érdeklődő, az ár-érték arányuk is megfelelő, gyorsan el lehetett volna adni, most viszont nem jelentkezett rá senki – árulta el.

– Aki lakhatási vagy befektetési céllal akart ingatlant venni, az egyelőre nem lép, mivel még nem tudja, hogy alakul a helyzet, megmarad-e a munkahelye, így inkább tartalékol. Most viszont, mióta feloldották a korlátozásokat, már több megkeresés is érkezett hozzánk, elsősorban elektronikus formában. Főként lakóházak iránt érdeklődnek, de feltételezhetően náluk már korábban, a vírushelyzet előtt is megvolt a vásárlási szándék, csak kivártak. Az értékbecslések tekintetében viszont nem volt változás tapasztalható – mutatott rá Bányai Zoltán.

Azt is kifejtette, hogy az ingatlanpiac már múlt év nyarán elkezdett lassulni, és ha nem jött volna a járvány, valószínűleg idén már akkor sem lehetett volna az ingatlanokon olyan csillagászati áron túladni, mint korábban. Ez a visszaesés viszont most sokkal látványosabb volt, és egyelőre kiszámíthatatlan, hogyan alakul a közeljövőben a piac – tette hozzá a jászsági ingatlanos.

Még nem tudják, milyen mértékű a visszaesés

– Az ingatlanok iránti érdeklődés az utóbbi időben lényegesen lecsökkent a megyében – erősítette meg Gávris Szabolcs, a CasaNetwork Ingatlanszövetség egyik tulajdonosa is.

– Az emberek annyira komolyan vették a járványveszélyt, hogy az ingatlanok megtekintését, az irodánk felkeresését is elhalasztották. Mi a helyzet kezdetén felhívtuk az ügyfeleinket, hogy megfelelő biztonsági intézkedések mellett vállalják-e a továbbiakban is, hogy fogadnak érdeklődőket, és körülbelül felük nyilatkozott úgy, hogy inkább várjunk ezzel. Azt még nem lehet megítélni, milyen mértékű a forgalom-visszaesés, hiszen az ingatlanközvetítés hosszabb folyamat. Áprilisban olyan ügyletek zárultak le, amik még januárban kezdődtek. Az viszont biztos, hogy visszaeséssel kell számolnunk: áprilisban országosan is közel hetven százalékkal volt gyengébb az aktivitás. Tapasztaljuk azt is, hogy jó fekvésű belvárosi irodára még a héten jelentkezett az első érdeklődő – vázolta a helyzetet Gávris Szabolcs.

– Napról napra lassan csak beindul a piac. A korábbi ügyletek beértek. A gazdasági következmények hatása viszont még nem mérhető fel, ahhoz el kell telni még egy negyedévnek. Egyelőre az árak is tartják magukat. Az ingatlanpiaccal kapcsolatban megalapozatlan hírverések is napvilágot látnak, ezért azt tanácsolom, mindenképpen érdemes tájékozódni, hiszen területenként nagy eltérések lehetnek, más a piaci helyzet Szolnokon, más vidéken vagy éppen a Tisza-tónál – hívta fel rá a figyelmet a szakértő.