Megyénkben is mindent megtesznek a megelőzés érdekében

A szerdai kormánydöntésnek megfelelően a szolnoki önkormányzat is intézkedéseket hozott a koronavírusos megbetegedések megelőzése érdekében. Fontos hangsúlyozni: továbbra sincs megyénkben fertőzött, azonban a megyeszékhelyen is kéréseket fogalmaztak meg a lakosság felé óvatosságból – erről sajtótájékoztatón számoltak be szerdán.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány – Mivel főként a hatvanöt év felettiek vannak kitéve a vírus veszélyeinek, ezért a mi intézkedéseink is főként az ő védelmüket szolgálja – mondta szerdán Szalay Ferenc polgármester a városházán tartott sajtótájékoztatón. – A bentlakásos idősotthonokban élőket és a nappali ellátásban részesülőket arra kérjük, hogy ne hagyják el az intézményt, illetve ne menjenek közösségbe! Zöldszámot indítanak a megyeszékhelyen – Elindítunk egy zöldszámot, melyen keresztül az idősek kérhetik a szociális gondozók segítségét gyógyszerkiváltáshoz és bevásárláshoz – tette hozzá Szalay Ferenc. – Fontos, hogy a családok is odafigyeljenek arra, hogy a dédszülők, nagyszülők minél kevesebbet találkozzanak a fiatalabb generációval, hiszen úgy is lehet valaki vírushordozó, hogy nem tud róla, és az időseknek át tudja adni a fertőzést. A bentlakásos idősotthonban élők immunrendszerének erősítésére a Béres Zrt. felajánlásával három hónapra biztosítjuk a Béres Cseppeket, a nappali ellátásban részesülőknek pedig magnézium- és C-vitamin-tartalmú gyógyhatású készítményeket – sorolta az intézkedéseket a polgármester. Fertőtlenítőszereket kapnak az iskolák Ezeken felül minden szolnoki bölcsőde, óvoda és általános iskola kap ezüstkolloid-tartalmú fertőtlenítőszert. – Ez egy évre való biztonságot jelent azokon a felületeken, ahol használják – folytatta Szalay Ferenc. – Ezek az intézmények, valamint a középiskolák megkapják azokat a felszereléseket és tisztítószereket is, melyekre szükségük lehet ahhoz, hogy fokozottan ügyeljenek a tisztaságra. Több takarítást várunk el mindenhol, a buszokon például már fokozottan fertőtlenítenek, de biztosítjuk ehhez a megfelelő eszközöket, szereket. Ha bárkinek pénzügyi gondja van, azt jelezze a jegyzőnél, hiszen ilyen probléma nem keletkezhet – hangsúlyozta a városvezető. Dr. Versitz Éva, a polgármesteri hivatal humán igazgatóságának vezetője mindehhez hozzátette, hogy az önkormányzati intézmények vezetőit megkérték, biztosítsák az ott dolgozók számára a kézfertőtlenítő szereket, és azokat az intézkedéseket, melyekkel a munkatársaikat meg tudják védeni. – Az idősek, a valamilyen komolyabb, például daganatos betegségben szenvedők, a frissen műtöttek és azok a legveszélyeztetettebbek, akiknek több egészségügyi problémájuk is van, vagy valamilyen betegségből kifolyólag immungyengeségben szenvednek – tudtuk meg dr. Versitz Évától. – Azoknak az immunrendszere sem tud olyan gyors választ adni egy újabb fertőzésre, akik beleestek a korábbi influenzajárványba, és hosszú ideig tartó magas láztól szenvedtek. Elvárják a kéthetes otthoni karantént a hazatérőktől Szalay Ferenc polgármester hangsúlyozta, hogy a külföldre tervezett utazást mindenki halassza most el, ha teheti. Azoktól, akik visszatérnek a veszélyeztetett országokból, elvárják a kéthetes önkéntes karantént. Emellett mindenki, aki az intézményekből külföldre akar utazni, be kell, hogy jelentse azt az önkormányzatnál. Az iskolásoknak le kell mondaniuk az osztálykirándulásról, és a Határtalanul program is szünetel, emellett az úszásoktatás is. A szolnoki Kodály iskola tanuszodáját bezárták, így sem felnőtt-, sem gyermek-úszásoktatás nem lesz addig, amíg ez a helyzet fennáll. A Szigligeti Színházban is léptek a nézők érdekében Igazodva az országos döntéshez, a Debreceni Egyetem szolnoki kara is bezárja kapuit. A kormány utasítását az Eszterházy Károly Egyetem jászberényi campusa is betartja. Az egyetemen alakult járványügyi bizottság folyamatos tájékoztatást ad az egyetem polgárainak az intézmény honlapján és a Neptun rendszerben. A bevásárlóközpontokat, kávézókat, éttermeket nem zárják be, hiszen ott könnyen tartható a távolság az emberek között, a színházban azonban ez nem megoldható. A szolnoki Szigligeti Színház – Balázs Péter színidirektor aláírásával – közleményben hozta nyilvánosságra, hogy tudomásul veszi a felelősségteljes döntést. Annak értelmében pedig szerda éjféltől, határozatlan ideig, a teátrum felfüggeszti nagyszínpadi előadásainak bemutatását az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. A Szín-Mű-Hely hetven fő befogadására alkalmas játszóhely, az ott meghirdetett előadásokra sor fog kerülni, ezek nem maradnak el – informálta lapunkat is a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója. Elmaradnak a rendezvények További rendezvények elmaradását jelentették be megyénkben. Bár sokáig szerették volna megtartani, végül Törökszentmiklóson is lemondták a március 15-i ünnepi programokat. Még a kormánydöntés előtt bejelentették, hogy szintén elmarad az idei Tiszator böllérfesztivál Abádszalókon. Demeter István, a szolnoki Tisza Mozi Kft. vezetője pedig arról tájékoztatott, hogy a TISZApART Mozi továbbra is nyitva tart, betartva a százfős létszám korlátozást. A holnapra hirdetett A nyughatatlan-koncertet például megtartják, a megvásárolható jegyek számát azonban korlátozták. Víz világnapi események elhalasztva — Tájékoztatjuk az érintett gyereket, szülőket és pedagógusokat arról, hogy a víz világnapja alkalmából meghirdetett, a NEFAG Zrt-vel közösen szervezett hagyományos vetélkedőt és akadályversenyt előreláthatóan április végéig elhalasztjuk — olvasható a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közleményében. — Ugyancsak későbbi időpontban rendezzük meg a képzőművészeti pályázat díjátadó ünnepségét is. Ugyanakkor a pályázatra beérkezett alkotások zsűrizését követően a legjobb rajzokat kiállítjuk az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban — írják.