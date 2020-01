Megyénkben is népszerű volt a Sajtó és Tanulás őszi fordulója

Vállalkozó szellemű középiskolások jelentkezéseit vártunk, hogy fiatalos cikkeikkel gazdagítsák lapunk, illetve hírportálunk kínálatát. Olvasóink négy héten át találkozhattak megyebeli diákok tollából született cikkekkel. Összesen negyvenkét fiatal kóstolhatott bele az újságírás izgalmas világába. A cikkek elkészítése mellett lehetőségük nyílt részt venni szerkesztőségi látogatásokon is, így még közelebb kerülhettek a szakma megismeréséhez.

A diákokat természetesen a tanárok is segítették. A pedagógusok irányelveket adtak, korrekciókat javasoltak – ha szükség volt rá. Minden tanuló anyagát ellenőrizték, mielőtt azok az újságírókhoz kerültek, így ők is aktívan részt vettek a munkában. Az őszi fordulóban egyébként öt iskola képviseltette magát a pályázaton.

A megyeszékhelyről a Széchenyi István Gimnázium és a Verseghy Ferenc Gimnázium diákjai jelentkeztek. Törökszentmiklósról a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulói vállalkoztak a feladatra. Tiszaföldvárról a Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium tollforgató fiataljai érdeklődtek. Mezőtúrról a Karcagi Szakképzési Centrum Centrum Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiumának diákjai ismerkedtek az újságírók mindennapjaival.

A verseny ideje alatt a jelentkezőknek személyenként egy cikk megírására volt lehetősége. A sokszínű témák mellett különböző műfajokban alkottak, ami izgalmas kihívásnak bizonyult az ifjú újságírójelöltek számára. A határidők betartása, interjúk készítése vagy témabeli megszólalók felkutatása is a feladataik között szerepelt.

Az adott időszak legjobb írásai a Szoljon.hu-ra és a legnépszerűbb közösségi oldalra is felkerültek. A Facebookon plusz feladatként kedveléseket kellett gyűjteniük. Ezek száma alapján a legnépszerűbb intézmény különdíjat kapott a SÉTA program végén – az eredmények alapján a Verseghy Ferenc Gimnázium ért el kimagasló eredményt, így őket illette meg a cím és a százötvenezer forint értékű ajándékutalvány.

Az utolsó anyagok megjelenését követően a Tiszaparti Gimnázium címzetes igazgatója, dr. Pataki Mihály által vezetett szakmai zsűri értékelte a munkákat. Végül három alkotást választottak ki. Az első helyezett egy gravírozott, szimbolikus aranytollal, egy huszonötezer forint értékű könyvutalvánnyal valamint az elismerés örömével gazdagodott.

A képzeletbeli dobogón állók – a győztes Mikle Dorina (Székács) mellett Lefor Petra (Verseghy) és Miskolczi Zsófia (Teleki) – részt vehetnek majd a SÉTA táborban is, idén nyáron. A díjakat kedden vették át a nyertesek szerkesztőségünkben.

Mikle Dorina nyerte a legjobbnak járó Aranytollat

A zsűri egyhangú döntése alapján Mikle Dorina, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulója az olvasási szokásokról írt cikkével nyerte el az Aranytollat kiadónk Sajtó és Tanulás programjának őszi fordulójában.

– Nagyon szeretek olvasni, így a témaválasztásnál szinte egyértelmű volt számomra a döntés, a felajánlottak közül egyből ezt szemeltem ki. Először megírtam a cikk vázát, ami önmagában is sokkal hosszabb volt, mint amit vártak tőlem. Talán a karakterszámok betartása volt a legnehezebb számomra – mondta a díjátadón Mikle Dorina.

– Élveztem a munkát, megkérdeztem az ismerőseimet is a témában. Megtapasztaltam az interjúkészítés előnyeit és hátrányait is, ugyanis akadtak olyanok, akiket nehezen lehetett szóra bírni. A szerkesztőség munkatársai által tartott médiaóra után viszont elbizonytalanodtam egy kicsit a műfajokat illetően, de úgy tűnik, sikerült a helyes irányt megtalálni – részletezte Dorina, aki szabadidejében verseket és novellákat is szívesen alkot. A jövőbeni tervei között az írás mindenképpen főszerepben tűnik fel.