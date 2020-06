Megyénkben is sok helyen beszerezhetőek a régi bakelitlemezek

Sokáig a padláson porosodtak, az utóbbi években azonban egyre több helyen előkerülnek a bakelitlemezek. A ma már retrónak számító hanghordozók reneszánszukat élik, nemcsak az idősek, hanem a fiatalok is szívesen hallgatják azokat.

– Gyerekkorunkban sokat hallgattuk a szüleinkkel a lemezeinket. Ma is megvan még néhány darab, s a lejátszó is a padláson csücsül, de utóbbinak sajnos tűproblémája lett – meséli Ábel-Vajkó Szilvia. A szolnoki, zenével foglalkozó fiatal hölgy szívesen hallgatná ma is, hiszen, ahogy mondja, sokkal másabb a hangzása, mint a digitalizált zenelejátszóknak. – Teljesen más a „fílingje”, valószínűleg ezért is használják egyre többen újra ezeket – teszi hozzá Szilvia.

Az újszászi Fehér családnál is előkerültek a lemezek. A mintegy százdarabos gyűjteményükben komoly- és könnyűzenei lemezek vannak, ezeket hallgatják újra az utóbbi időben.

– A saját lemezjátszónknak elkopott a tűje, régen olyan sokat volt használatban, de szerencsére egy kedves szolnoki hölgytől kaptunk egy működőképes darabot, így most újra nosztalgiázunk – meséli Fehérné Szekeres Zsuzsa. Ő és férje, János az utóbbi hónapokban ráadásul különleges alkalmakat találtak a zenehallgatásra. A karanténhetek minden napján erkélyrandevún (is) találkozott, találkozik a házaspár, ott egy kis harapnivaló és ital mellé bakelitlemezről szóltak a dallamok. Az aznapi hangulatuk szerint, mikor mi.

– Legutóbb az eső miatt a szobában randiztunk, és Beatlest hallgattunk – mondja mosolyogva Zsuzsa. – Néhány nappal ezelőtt pedig itthon volt a lányunk és a fiunk is, a vírushelyzet miatt régen volt sajnos ilyen, s együtt, négyesben nosztalgiáztunk a lemezjátszó mellett. Nagyon jó érzés volt mindannyiunknak – teszi még hozzá.

És egyre többen nosztalgiáznak. A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének adatai szerint az elmúlt öt évben hat és félszeresére nőtt hazánkban a bakelitlemez-eladás. Antikváriumokban, interneten gyakorlatilag bármi beszerezhető már pár száz forintért. Persze vannak drágább darabok, például, amit az előadó kézjegyével látott el. A műszaki áruházakban és egyéb boltokban, illetve webáruházakban is kaphatóak lemezjátszók, így valóban virágozhat a bakelitlemez-hallgatás.

Harkai György is a közelmúltban vásárolt egy lemezjátszót, ugyanis sok lemezt örökölt.

– Úgy gondoltam, kipróbáljuk, meghallgatjuk a lemezeket. Átnéztük őket, kiválogattuk, mostantól pedig, ha van időnk, akkor felteszünk egy-egy régi lemezt – mondja a szolnoki fiatalember.