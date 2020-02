Megyénkben is támadnak a veszélyes kullancsok

Az enyhe tél több rovarfaj, köztük a kullancsok elszaporodásának is kedvez, ez megnövelheti a fertőzött egyedek számát is.

Az elmúlt tíz évben összesen kétszázhatvankilencen betegedtek meg megyénkben Lyme-kórral, ami rendben gyógyítható – feltéve, ha időben felismerik a tüneteket.

– Először csak átlagos csípésnek tűnt, ám három-négy nap múlva megjelent körülötte az a bizonyos piros kör – mesélte a szolnoki Kovács Barbara, hogyan vette észre múlt nyáron kislányán, Krisztinán a Lyme-kór első tünetét, a kokárda alakú bőrpírt. A gyermeket egy táborban csíphette meg egy fertőzött kullancs.

– Nagyon megijedtem, azonnal hívtam az orvost. Naponta többször is mérnem kellett vonalzóval, hogy nőtt-e a piros kör. Sajnos igen. Ezért huszonnyolc napon keresztül egy nagyon erős antibiotikumot kellett szednie, ezután negyedévente két injekciót kapott. Örülök, hogy időben észrevettük a bajt, és megkapta a kezelést. De azt tudni kell, hogy ez a sok gyógyszer nagyon legyengíti az immunrendszert. Míg előtte alig volt beteg, most havonta kap el valamit, hiába adom neki a vitamint – tette hozzá az anyuka.

Mivel a tél eddig nagyon enyhe volt, idén várhatóan kullancsból is több lesz. Ez a vérszívó a párás levegőben életképes, a száraz, meleg idő nem kedvez neki. Hazánkban gyakori a kullancs, leginkább az erdőkben, bokros-fás, sűrű aljnövényzetű területeken fordul elő, ugyanis ezeken a helyeken a legkisebb a hő- és páratartalom ingadozása – ez a kiszáradásra érzékeny kullancs szempontjából kulcsfontosságú. A legtöbb lehetséges gazdaállat is itt él. Városi környezetben is előfordul, különösen parkokban és családi házak kertjeiben, a magas fűvel benőtt, elhanyagolt területeken és a települések határában. A kertekbe a háziállatok, madarak és vadon élő kisemlősök viszik be.

– A kullancsok előfordulása megyénkben is erdős területeken jellemző. A kullancs-encephalitis – agyhártya- és agyvelőgyulladás – kórokozója ritkábban, 0,05 százalékban, míg a Lyme-kórt okozó baktérium gyakrabban, tizenkét százalékban fordul elő a kullancsokban. Hazánkban ezt a két, embert érintő betegséget terjesztik. Az agyvelőgyulladás jellemzően tünetmentes. Kisebb részében egy-két hetes lappangási idő után enyhe betegségtünetek jelentkeznek, mint láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás pár nap múlva ezek a panaszok megszűnnek.

– Egyes esetekben láz és a központi idegrendszer gyulladása is bekövetkezik, a betegség ilyenkor kórházi ellátást, esetenként intenzív kezelést igényel. Az emberi szervezet kullancscsípéskor, esetleg fertőzött szarvasmarha, kecske, juh nyers, forralatlan tejének fogyasztásakor fertőződhet meg. A fertőzést védőoltással meg lehet előzni – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

– A másik, kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór legjellegzetesebb tünete a vándorló bőrpír, amely általában hét-tíz napos lappangási idő után a csípés helyén jelentkezik. Ezt enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, felléphet láz, gyengeség, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, nyirokcsomó-duzzanat és idegrendszeri tünetek is. A korai szakaszában jellemző bőrtünettel, influenzaszerű tünetekkel érdemes orvoshoz fordulni, ilyenkor nagy biztonsággal diagnosztizálható a betegség. Az időben megkezdett kezelés fontos, laboratóriumi vizsgálatra a legtöbb esetben nincs szükség. A késői diagnózis felállítása nehezebb, ekkor az orvos vérmintából ellenanyag-kimutatást végeztet. Ezt a betegséget védőoltással nem lehet megelőzni, viszont antibiotikummal jól gyógyítható – hangsúlyozta az osztály illetékese.

Megyénkben Lyme-kórban az elmúlt tíz évben összesen kétszázhatvankilencen betegedtek meg, évente átlagosan huszonhét esetet regisztrálnak. Kullancs-encephalitises megbetegedést pedig mindösszesen kétszer regisztráltak az elmúlt tíz évben. A legfontosabb védekezési módszer a megelőzés, mégpedig kullancsriasztó szerek használatával, valamint védőoltással.