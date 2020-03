Megyénkben is tombol a lottóláz: tovább halmozódik a nyeremény

Az egész ország lottólázban ég, hiszen a múlt héten sem adtak fel telitalálatos szelvényt, ezáltal minden eddigi rekordot megdöntött az ötöslottó várható főnyereménye, de továbbra sincs telitalálatos. A nyerőszámok: 52, 54, 37, 81, 89.

Az 5,585 milliárd forint megyénk lakóinak a kedvét is meghozta az ikszeléshez. Minden idők legnagyobb főnyereménye vár az ötöslottózókra, mivel harmincnégy hét után sem akadt telitalálatos szelvény. A magyar lottótörténet hatvanhárom éve alatt csak kétszer volt ötmilliárd forint feletti főnyeremény: 2003-ban 5,092 milliárd, 2015-ben pedig 5,049 milliárd. Ezek az összegek azonban már messze elmaradnak a mostani, közel 5,6 milliárdos jackpottól. Ami vasárnaptól már 5,950 milliárd forintra emelkedett, mivel immár harmincötödik hete nincs telitalálat.

Az ötöslottó klasszikus számsorsjáték, tehát főnyereménye a játékosok által megvett alapjátékok számától is függ. Így történhetett meg az, hogy míg a korábbi legmagasabb, 5,092 milliárdos nyeremény 37 hetes halmozódás után, addig a mostani rekord mindössze 34 hét után dőlt meg. Nem csoda, hisz’ a heti átlagos 3,3 millióhoz képest az elmúlt héten kétszer annyi, vagyis 6,5 millió alapjátékot játszottak meg a lottózók.

A megyei postákon is azt tapasztalják, hogy jelentősen nő a játékos kedv, amikor halmozódás van a lottón, és a nyereményösszeg milliárdos nagyságrendű. A Magyar Posta Zrt. kommunikációs osztályától megtudtuk, hogy az ötös- és hatoslottó esetében is a sorsolás időzítéséhez közeli napokon nő meg a forgalom, azaz pénteken és szombaton. A megyei postákon a vásárolható szerencsejátékok közül továbbra is az ötöslottó a legkedveltebb termék, hetente mintegy huszonnyolcezer darabot vásárolnak belőle. A képzeletbeli dobogó második fokán a tippmix, majd a hatoslottó áll, melyből heti nyolc-kilenc ezer darabot értékesítenek.

A megyei lottózókba is az átlagosnál jóval többen térnek be ilyenkor, hogy beikszeljék a reménybeli „kasszarobbantáshoz” szükséges öt számot. A szolnoki Eszter nagyon ritkán lottózik, hiszen mindig csalódik, ha nem húzzák ki a számait. Most azonban ő is tollat ragadt. Régen mindig a családtagok születési dátumait játszotta meg, de mostanában inkább csukott szemmel bök rá egy-egy számra.

– Ha megnyerném a főnyereményt, először is mindhárom gyermekemnek vennék házat, a kisebbiknek gond nélkül kifizetném az egyetemi tandíját, hiszen orvos szeretne lenni, és segítenék a szüleimnek is – sorolta.

– Persze magamra is költenék azért, például utazgatnék, indítanék egy vállalkozást, és be is fektetném a pénz egy részét, hogy idős koromra ne legyen gondom. Lehet, furcsán hangzik, de milliárdosként is dolgoznék, különben elunnám magam a semmittevésben – tette hozzá nevetve.

A megkérdezettek többsége házat és autót venne a nyereményből, de a családtagjaikról és a jótékonykodásról sem felejtkezne el. Kevesen szórnák el a pénzt luxusra, a legtöbben inkább a jövőjükre gondolnak, és befektetnék a pénzt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint már kevesebb mint öt hónap maradt a nyereményösszeg további emelkedésére. Ugyanis a halmozódás nem tarthat örökké: a játékszabályok szerint abban az esetben, ha egy évig nem születik telitalálatos szelvény, a jackpot összegét a 2, 3 és 4 találatosok között osztják fel.