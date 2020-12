Megyénkben kedvező képet mutatnak a demográfiai adatok

Negyven évvel ezelőtt közel nyolcvanezerrel többen éltek a Jászkunságban, mint 2020. január elsején. Idén szeptember végéig 2790 gyermek látta meg a napvilágot a megyében, ez hat százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Egyebek mellett erről is közölt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal közelmúltban megjelent kiadványában.

A nyolcvanas évek elején csaknem 446 ezren éltek a megyében, idén január elsején pedig közel 367 ezer volt ez a szám. A legutóbbi adatok szerint 189 665 hölgy és 177 244 férfi lakik a térségben. Többek között ez is kiderül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Demográfiai évkönyv 2019 című kiadványából.

A megyei helyzet illeszkedik az országos folyamatokhoz. Ma már ugyanis csaknem egymillióval kevesebb polgár él hazánkban, mint 1980-ban. A kiadvány további érdekes adatokkal is szolgál. Mezőtúr és Törökszentmiklós lakossága például hatezerrel esett vissza az elmúlt negyven évben. Szolnoké és Karcagé mintegy ötezerrel, Jászberényé több mint négyezerrel, Kisújszállásé háromezerrel, Tiszaföldváré és Tiszafüredé pedig kétezerrel.

Tavaly 89 193 gyermek látta meg a napvilágot hazánkban, amely azt jelenti, hogy a termékenységi arányszám 1,49 százalék. A teljes termékenységi arányszám az egyik leggyakrabban használt termékenységi mutató. Azt mutatja meg, hogyha az adott év termékenységi adatai állandósulnának, akkor egy nő élete folyamán átlagosan hány gyermeknek adna életet.

Ahhoz, hogy legalább szinten maradjon a társadalom, azaz ne csökkenjen idehaza a lélekszám, egy nőnek legalább két gyermeket kellene világra hoznia. Megyénkben tavaly 3487 gyermek született, a termékenységi arányszám így 1,65 százalék. Akkor a kisfiúk voltak többségben, 1807 jött világra, míg 1680 kislány született.

Nagyanyáink idején, 1949-ben jóval több csöppség látta meg a napvilágot. A háború után, például 1949-ben 190 398-an születtek idehaza. Hogy miért? Talán a háború utáni élni akarás lehetett az egyik ok. Az is igaz, hogy nagyon sok hadifogoly ekkor érkezett haza külföldről. Sok lány inkább vállalta a házasságot, akár a kevésbé jót is, csak ne maradjon pártában. Persze a családtervezés rendszere más volt, mint manapság. Annak idején talán ezért is lehettek gyakoriak a nagycsaládok. Ekkor a termékenységi arányszám is magasabb, 2,54 volt. Ez máig folyamatosan csökkent. Így 2011-ben például 1,23-ra változott ez az érték.

Míg fél évszázada egy édesanya átlagosan huszonkettő és fél évesen szülte meg az első babáját, addig mára ez huszonkilenc éves korra emelkedett. Megyénkben a legtöbb anya életkora huszonöt és huszonkilenc év között van, majd ezt követi a harminc-harmincnégy éves kor.

Érdekes, hogy mostanság már egyre többen házasságon kívül látják meg a napvilágot. A fiatalok összeköltöznek, és sokan hivatalos házassági papírok nélkül alkotnak egy családot. Megyénkben a házasságból és azon kívül született gyermekek aránya megközelítőleg ötven-ötven százalék volt tavaly. Mindössze két tizeddel billent el a mérleg nyelve az első kategória felé.

Sok esetben a szülők azért házasodnak össze, mert jön a gyerek. Tavaly például a megszületett gyermekek több mint negyedét a házasság első éve alatt anyakönyvezték. Sokan pedig a házasság ötödik-kilencedik évében szülik az első gyermeket, addig talán a fészekrakással, karrierépítéssel vannak elfog­lalva. Tavaly 2520 pár mondta ki a boldogító igent megyénkben. A férfiak átlagos életkora házasságkötéskor 34,9 volt, míg a nőké 32,1.

Ami a halálozások számát illeti, tavaly 5709-en hunytak el a Jászkunságban, 2872 férfi és 2837 nő. Megyénkben a halál leggyakoribb oka a keringési rendszer betegségei és a daganatok voltak. Az utóbbin belül pedig a gége, légcső, a hörgők és a tüdő rosszindulatú betegségei.