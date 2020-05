Megyénkben számos fürdő csak pünkösd idejére tervezi az újranyitást

Egy, a napokban hozott kormányrendelet értelmében amennyiben a létesítmények megfelelnek a kötelező higiéniai előírásoknak, úgy a strandok, valamint a szabadtéri fürdők megnyithatják kapuikat a látogatók előtt. Ám egyelőre sok a nyitott kérdés is.

A fürdőszövetség arra kérte a hazai fürdőket, hogy egyelőre higgadtan értelmezzék a kormányrendeletet, továbbá lehetőleg várják meg a kormányzati részletszabályokat (például medence- és szolgáltatástípusok, higiénia, befogadható létszámok). Ezek ismerete nélkül felelősen nem nyitható meg fürdőlétesítmény a vendégek előtt. Mindeközben hírportálunk munkatársai körbetekintettek megyénk strand- és fürdőszolgáltatóinál, hogy miként reagáltak a bejelentésre.

A legtöbb fürdő eleve úgy tervezte a tavaszi felkészülési és karbantartási munkálatait, hogy május végén, pünkösdkor fog majd újranyitni. A fürdők szinte mindegyike kényszerű üzemszünetet tart, a biztonságos és felelősségteljes működéshez jellemzően két-három hétre is szükség van. Mivel a jelenleg belátható időszakban még nem várható tipikus strandidő, a strandok tömeges nyitásának kérdése még pár napig biztosan nem is lesz aktuális.

Sok még a kérdés, várják a részletszabályozásokat

– Derült égből villámcsapásként ért a hír, hogy kinyithatnak a szabadtéri fürdők – mondta Tomasovszky László, a Martfű Termál Spa tulajdonos-igazgatója. A Magyar Fürdőszövetség hivatalos állásfoglalására hivatkozva kifejtette, hogy az újranyitás körülményeit tekintve sok kérdés még nem tisztázott. Az elvárt folyamatos fertőtlenítés például plusz terhet róhat a fenntartóra, olyan költségeket teremtve, melyek a kevesebb vendég esetén nem biztos, hogy kigazdálkodhatók.

– Abból élünk, hogy zárva tartunk. Hiszen amint megnyitunk, óriási rezsiköltség keletkezik, például az áram, a vízszámla vagy a dolgozók teljes munkaidős bérének kifizetése. Ezzel szemben vélhetően kevesebb embert tudunk beengedni a védőtávolság és egyéb óvintézkedések betartása miatt – fűzte hozzá a létesítményvezető.

A felszabaduló időben viszont nem tétlenkednek a fürdőben, pótolják az elmúlt néhány év elmaradásait.

– Hasznosan töltjük az időt, felújítjuk, javítjuk a medencéket. Parkosítjuk a területet, illetve az egész éttermet átépítettük – részletezte. Az igazgató tájékoztatása szerint leghamarabb pünkösd hétvégéjén nyithat ki a Martfű Termál SPA.

Évente negyvenezren látogatnak a térség feltörekvő fürdőjébe, a tiszaföldvári gyógyvizű strandfürdő és kempingbe. Bár eredetileg nyári strandnak épült, az utóbbi években a termálmedencék a téli hétvégéken is üzemelnek. A gyerekpancsolót, illetve az úszómedencét viszont leengedik.

– Októberben és áprilisban a karbantartási munkálatok miatt két hétig zárva tartunk. Idén tavasszal is újrameszeltük a medencék alját és lefestettük az oldalát. Kitakarítottuk az úszómedencét, és pótoltuk a hiányzó csempéket, hogy készen álljunk a szezonkezdésre. A legutóbbi tisztiorvosi állásfoglalás szerint viszont a termálvizes medencéink töltő-ürítő rendszere nem üzemelhet, így a nyitás még várat magára – mondta Csinády László, a földvári gyógyvizű strandfürdő és kemping vezetője.

A karcagi Akácliget Gyógy- és Strandfürdőben jelenleg a nyári szezonra való felkészülés zajlik.

Folyamatosan követik a szakmai előírásokat

– A tulajdonos önkormányzattal egyeztetve, a fürdő részleges megnyitását – három szabadtéri gyógymedence egy gyermekmedence és egy élménymedence van – a koronavírus-járvány aktuális alakulása függvényében, azt folyamatosan vizsgálva, legkorábban pünkösd után, júniusban tartom elképzelhetőnek – mondta Andrási István, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatója, aki szintén várja a részletes szabályozást a kemping, a szálláshelyek és a gyógyászat tekintetében is.

– Mi is várjuk a kormányzattól a részletes szabályozást a fürdő és a gyógyászat újranyitásáról – például, hogy jöhetnek-e a hatvanöt éven felüliek – mondja Zámbori Péter, a kisújszállási Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője.

– Tagja vagyok a fürdőszövetség elnökségének, napi kapcsolatban vagyunk a Turisztikai Ügynökséggel és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal, azt ígérték, hogy a héten megkapjuk a részletes szabályozást. Azt követően tudunk a tulajdonos önkormányzattal dönteni. Zajlanak a karbantartási munkák is – tudtuk meg a szakembertől, aki korábbra teszi a szálláshelyek megnyitását.

A Jászberényi Strand- és Termálfürdő nyitását az időjárás és a kialakult helyzet lehetőségeinek függvényében június elejére tervezik.

– Folyamatosan követjük a szakmai szervezetek ajánlásait és az előírásokat. A járványügyi helyzettől függetlenül, az elmúlt években is általában június 15-ig megnyitottunk. Jelenleg a szokásos karbantartási munkálatok, felújítások zajlanak – tájékoztatott Horgosi Zsolt, a létesítményt üzemeltető Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. Elmondta, hogy a gyógyászati részleg újraindítása még nincs tervben, kivárnak, mert ott a kezeléseknél a másfél-két méteres távolságtartás nem megoldható.

Még lehetetlen megjósolni, milyen változások lesznek

A Túrkeve Termál és Élményfürdő három szabadtéri medencével rendelkezik. A gyógyvizes, az élménymedence és az uszoda felújítási és karbantartási munkálatait korábban már elkezdték, ám a veszélyhelyzet beálltával leállították ezeket. A fürdő ügyvezető igazgatója, Hegyi Csaba arról tájékoztatott, hogy bár folytatják a munkákat, ebben a hónapban még nem fognak kinyitni, és a közeljövő is bizonytalan.

– A napokban jelent meg a Magyar Turisztikai Ügynökség ajánlása a fürdők és szálláshelyek újraindításával kapcsolatban. A szolgáltatóknak egyelőre csak ez alapján van lehetőségük kialakítani saját rendszerüket. Az újraindulás lehetőségét nem könnyíti meg, hogy sok a kérdés, melyet nehéz megválaszolni. Ezeket elemezve döntöttünk úgy, hogy egyelőre még nem fogadunk vendégeket. Ráadásul az enyhítéseket követő időszak esetleges új rendelkezései további intézkedéseket, korlátozásokat is hozhatnak. Lehetetlen megjósolni a következő hetek változásait. A munkálatokat folytatjuk, ha mégis bízhatunk egy nyár végi vagy őszi időszakban, felkészülten tudjuk fogadni a látogatókat – részletezte.

Herczeg Zsolt, Mezőtúr polgármestere szintén beszélt a helyi strand kinyitásának lehetőségeiről.

– A kérdésben egyeztettem a fürdő ügyvezetőjével, Pappné Juhász Emíliával. Folyamatosan kapcsolatot tartanak a Magyar Fürdőszövetséggel is. Becslések szerint, a fokozatosság elvét követve, pünkösdre nyithatnak ki a szabadtéri fürdők. Mi is a nyitásra készülünk, ám kellő alapossággal, gondos előkészítéssel. A fedett uszoda továbbra is zárva tart majd. A részletszabályok meghatározásán pedig szintén dolgoznak, hiszen a nyitással kapcsolatos rendelet nem közöl előírásokat a látogatók számával vagy a távolságtartás mértékével kapcsolatban – hangsúlyozta.

A megyeszékhely két fürdőlétesítménye a fejlesztések miatt egyelőre zárva tart. Mint azt a polgármesteri titkárságtól megtudtuk, a tiszaligeti fürdő teljes felújítása elkezdődött, a MÁV-strandé pedig befejeződött. Utóbbi használatbavételi eljárás alatt áll, nyitásáról azonban nem tudtak pontos információt adni.