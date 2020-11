A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan bevezetett eddigi szabályok továbbra is érvényesek, azzal a kiegészítéssel, hogy a tízezer lakosnál többet számláló települések egyes közterületein is kötelezővé teszik annak használatát, jelentette be kedden este Orbán Viktor kormányfő. Az új előírások szerint egyéni sporttevékenységek közben, a parkokban és a zöld területeken viszont továbbra sem kell viselni a védőeszközt. A területek kijelölését a városok vezetőire bízták.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében nyolc települést – Szolnokot, Jászberényt, Mezőtúrt, Karcagot, Kisújszállást, Tiszaföldvárt, Tiszafüredet és Törökszentmiklóst –, valamint a dél-pesti Abonyt érint a közterületi maszkviselésre vonatkozó rendelkezés. Egyeztetések előzték meg a döntéseket – Szolnok városvezetése is megkapta a lehetőséget, hogy megszabhassa, mely nyilvános helyeken legyen kötelező a maszkviselés – kezdte gondolatait Szalay Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. – Orrot és szájat eltakaró védőeszközt kell hordani olyan helyeken – buszmegállóban, az üzletek és dohányboltok, óvodák, iskolák, hivatali ügyintézés vagy temetés előtt –, ahol várakozni kell. A sorbanállás során a megfelelő távolságtartásra is figyelni kell – mondta. – Fontos, hogy azokon a területek, ahol a legtöbb találkozás van, biztonságban legyenek az emberek – hangsúlyozta. Ajánlásként hozzátette: ahol csak lehet használják a maszkot a lakosok, így vigyázva magukra és embertársaikra is. A városvezető tájékoztatása szerint a szociális ellátások nappali klubjait bezárják, akik eddig oda jártak otthon kapják meg az ellátást. A kutyasétáltatás kapcsán felmerülő kérdésekre reagálva kifejtette, mindez engedélyezett este nyolc és reggel öt óra között a lakóhely ötszáz méteres körzetében. Hogy ez csakugyan így van-e, azt lakcímkártyával kell igazolni. A korábban már elrendelt piac területén kívül újabbakat jelöltek meg Kisújszálláson is. Kecze István polgármester közölte, a hat éven aluli gyermekek kivételével mindenkinek kötelező az orrot, szájat eltakaró maszk használata november 11-től az üzletek, dohányboltok és lottózók bejáratától számított öt méteren belül. Az egészségügyi és szociális intézmények, valamint a gyógyszertárak előtt, a köznevelési intézmények – iskolák, óvodák – előtt, a tömegközlekedési eszközök közterületen lévő várakozásra kijelölt helyein, játszótereken, illetve a Bárány kút vízvételi helyétől számított öt méteren belül. Jászberényben az autóbuszállomás teljes területén, a piac és a lengyel piac területén, valamint a játszótereken kötelező a maszkhasználat – tudatta Budai Lóránt, a város vezetője. Hozzátette: erre vonatkozóan az önkormányzat rendeletet alkot. Mezőtúron is döntöttek: a piac területén kell szájat és orrot takaró maszkot vagy kendőt viselni. Az abonyi önkormányzat hírportálunknak küldött közleményében a városháza későbbi tájékoztatást ígért arról, hogy kijelölnek-e ilyen közterületeket. A huszonháromezres Törökszentmiklóson szerdán még vizsgálták, hogy be kell-e vezetni a kötelező maszkhasználatot a város valamelyik közterületén. – Jelenleg Törökszentmiklóson nincs olyan közterület, ahol kötelező a maszk viselése, de vizsgáljuk a településünket ebből a szempontból – írta szerdai közleményében Markót Imre polgármester. – Amennyiben szükségesnek ítéljük valamely nagyforgalmú közterületen, úgy azt határozatban fogjuk előírni. Döntés ebben a tekintetben legkésőbb csütörtökön születik majd, melyről értesítjük Törökszentmiklós lakosságát. Az alig több mint tízezer lakost számláló Tiszaföldváron a jelen helyzetet mérlegelve nem született korlátozó intézkedés, ám ha indokolttá válik, újragondolják a döntést. – A maszkhasználattal kapcsolatos további szigorításokat nem tervezek a közterületeken – nyilatkozta Hegedűs István, tiszazugi város polgármestere. Időpontot kell foglalni a kormányhivatalba – Szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: aki teheti, online intézze hivatali ügyeit – hívta fel közleményében a lakosok figyelmét a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal. A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében a bevezetett korlátozásokkal párhuzamosan a hivatalokban továbbra is kizárólag szájat és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni, november 11-től a kormányablakokban ismét előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalásra interneten, vagy a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Ez alól kivételt képeznek a gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Az elkészült okmányokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesítik. A hivatal tájékoztatása szerint szerdától nem közlekednek a kormányablakbuszok és a települési ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik. A Kormányablakokban működő NAV-ablakokban is csütörtöktől személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglalásra van szükség – tájékoztatta hírportálunkat a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense. Ez összhangban van a Kormányablakok ügyfélfogadási rendjével, ami a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések betartását szolgálja. A Kormányablakokban NAV ügyintézésekhez időpontot itt foglalhat. Tanítás nélküli munkanapon készültek fel a digitális oktatásra A digitális oktatásra való könnyebb áttérés érdekében tanítás nélküli munkanapot rendeltek el szerdára a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium kilenc-tizenkettedik évfolyamos diákjainak. – Felkészültebben fogadtuk a bejelentést, de rövidebb távban gondolkodunk, mint tavasszal. Szeptemberre egy szabályzatot hoztunk létre, felépítettük a szükséges informatikai rendszert, ami korlátlan tárhelyet biztosít mindenkinek. Novemberben, a szóbeli érettségi miatt egyébként is a tervek között szerepelt egy tanítás nélküli munkanap, így most a digitális átállás kapcsán használtuk fel ezt. Így egy kis lélegzetvételi időhöz jutott gyermek is tanár egyaránt – részletezte Molnár Zsolt intézményvezető-helyettes. A szerdai napot a felkészülésre szánták az iskolában. A pedagógusok átgondolhatták egyéni munkarendjüket, megszervezve a következő napokat, heteket. A csak középiskolai évfolyamokban tanító pedagógusoknak engedélyezték az otthoni munkavégzést. Mától az intézményi Classroom rendszerben, órarend szerint zajlik az oktatás. – Bízunk benne, hogy zökkenőmentesen tudunk indulni. Azok a kollégák vannak a legnehezebb helyzetben, akik felsőben és gimnáziumban is tanítanak,ők a feladatok időzített kiadásával tudják gördülékenyebben elvégezni a munkát, így nem kell minden óraközi szünetben váltogatni az oktatási formák között – emelte ki Molnár Zsolt. Hozzátette: a diákok esetében felmérték az igényeket, aki jelezte, ellátták a tanuláshoz szükséges eszközökkel. A korlátozás miatt bezártak a mozik Szerdától határozatlan ideig bezárja filmszínházait, köztük a szolnokit is az egyik nagy mozihálózat. Ahogy közleményükben írják, az online megvásárolt jegyek árát visszautalják, a pénztárban vásárolt jegyeket a blokk és a jegy bemutatásával a mozivezető irodájában fizeti vissza a hálózat. Amennyiben nincs blokk a vásárlásról, csak a mozijegy, abban az esetben kilencvennapos rendkívüli felhasználású jegyet biztosítanak. A be nem váltott ajándékjegyek érvényességét, melyek november 11. után járnak le, a cég az újranyitás dátumától számított plusz fél évre automatikusan meghosszabbítja. Bezár aszolnoki TISZApART Mozi is szerdától, előreláthatólag harminc napra. – Abban reménykedünk, hogy egy hónap múlva, ha a járványhelyzet is engedi, esetleg újranyithatunk. Jelenleg azon gondolkodunk, miként tudnánk egy koncertet vagy előadást az online térben közvetíteni, de ennek részleteiről még tájékozódnunk kell – mondta Demeter István ügyvezető. Hozzátette, az elmaradt programokat későbbi időpontokban tartják meg, ezekről honlapjukon és a közösségi médián keresztül tájékoztatják majd a nézőket. A programokra előre megvásárolt jegyek érvényesek maradnak. A jegyek visszaváltásra postai úton, a korlátozás megszüntetése után pedig a jegypénztárban lesz lehetőség.